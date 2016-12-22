Сегодня в Тюменской области проживает около 300 тысяч пенсионеров. Из них 60 тысяч человек — одинокие. Эта категория населения самая уязвимая и доверчивая, чем и пользуются мошенники.

Как не попасть под их влияние? Об этом говорили на круглом столе представители здравоохранения, служб социального развития, полиции.

В прошлом году в областном центре было возбуждено 460 дел по факту мошенничества в отношении пожилых людей, в том числе в сфере здравоохранения. Именно эта категория населения внимательно относится к своему здоровью. И «предприимчивые» граждане активно этим пользуются. Если раньше мошенники эксплуатировали родственные чувства, разыгрывали коммунально-бытовые сюжеты, то сейчас замахиваются на самое ценное — здоровье. Адресно ходят по квартирам и предлагают различные альтернативные методы лечения – БАДы, чудо-аппараты и прочее. Кроме этого, пожилые люди сами зачастую покупаются на объявления в сети интернет о препаратах, способных излечить навсегда те или иные недуги. Увы, чудо-таблеток от старости пока не существует… А с точки зрения законодательства такую продукцию вообще нельзя реализовывать вне стационарных объектов — лицензированных аптек либо специализированных отделов в магазинах, которые также прошли регистрацию.

Мошенники заточены на то, чтобы выкачать из пенсионеров как можно больше денег, в то время как в муниципальных поликлиниках этой категории населения бесплатно предоставляются лекарства, средства ухода и реабилитации. На базе поликлиник действуют специализированные медико-социальные отделения. Прежде чем что-то покупать с рук или заказывать через интернет, стоит проконсультироваться с лечащим врачом, узнать, что положено пенсионерам бесплатно.

Помимо распространителей чудо-лекарств к пенсионерам наведываются (или звонят) липовые социальные работники, некоторые пытаются попасть в квартиру под видом социологов, проводящих опрос, работников пенсионного фонда, ТСЖ и прочее.

Для того чтобы быть во всеоружии, пенсионерам необходимо знать телефоны поликлиники, социального работника, представителя пенсионного фонда, а также управляющей компании. Кто бы ни пришел в дом, нужно позвонить и перепроверить, есть ли в организации (поликлинике, управлении социальной защиты, пенсионном фонде и т.д.) такой специалист.

Ну и, конечно, советоваться с детьми, которые помогут защититься от происков мошенников.

Кстати, в геронтологическом центре запущена программа «Академия безопасности жизнедеятельности»: специалисты проводят с одинокими пожилыми людьми стационарные и выездные акции. Подробно рассказывают им о возможных вариантах мошенничества и объясняют, как их избежать.