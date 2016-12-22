Пятый раз в Тюмени состоялся бал, в котором приняли участие молодые учителя школ и воспитатели детских садов. Впервые мероприятие вышло за стены образовательных учреждений и стало достоянием широкой публики. Мраморный зал ДК «Железнодорожник» едва вместил 35 танцевальных пар, вышедших на паркет. Праздник танца нынче посвятили Году экологии.

— Контрданс, господа! — первым делом объявил распорядитель бала, и волшебная мелодия увела в мир сказки. Галантные кавалеры и дамы в бальных нарядах вместе с полькой-тройкой перенесли гостей в зимний лес. Зрители погрузились в атмосферу весны, пробуждения природы и тепла — со старинным романеска и вальсом-мазуркой. А затем пришло лето вместе с испанским вальсом и вальсом венским. Осень с дождем и ветром ворвалась в танцевальный зал русским маршем.

Скучать на балу «Времена года» не пришлось. Артисты вместе со зрителями играли в «Ручеек». Потешно смотрелась игра «Кто лишний?», когда дамы с прекращением звуков вальса спешили обежать вокруг кавалеров…

У танцоров была возможность отдохнуть. Дамы чинно рассаживались по местам, обмахиваясь веерами. В атмосфере светского салона из «волшебной шкатулочки» вынимались «фанты» — творческие сюрпризы для зрителей: стихи, танцы, игра на музыкальных инструментах. Так тюменские педагоги смогли показать личные таланты. Путешествие по временам года завершилось полонезом для всех участников вечера.

Интерес к мероприятию за пять лет не пропал. Более того, количество смельчаков, желающих принять участие, растёт. Свыше половины танцоров вышли на паркет впервые в жизни и за две недели достойно освоили программу. Это не было легким занятием: юбилейный бал отличался сложностью танцевальных фигур и перестроений. Но, как отметил хореограф мероприятия, учитель ритмики и хореографии школы № 15 Андрей Мальцев, «можно научить танцевать любого. Если есть желание — все преграды по плечу». А желание было: после каждого трудового дня педагоги по два часа кружились в вальсе…

Около 70 молодых педагогов исполнили на балу 9 танцев, олицетворяющих времена года.

Илья Пульников, музыкальный руководитель 134-го тюменского детского сада, принимает участие в мероприятии уже в пятый раз. Как говорит, стал активистом и энтузиастом этого творческого дела. Он признается, что каждую зиму, в предвкушении подготовки к балу, чувствует азарт. А когда праздник позади — весь год чего-то ищет и ждет. Знания, полученные во время подготовки мероприятия, педагог обязательно использует в своей работе с малышами, реализуя массу творческих замыслов.

Директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов отметил, что участие в балах помогает молодым педагогам продолжать славную традицию предков, а также реализовывать себя и находить единомышленников. Наталья Старых, директор тюменского информационно-методического центра, пообещала, что это творческое направление будет развиваться дальше.