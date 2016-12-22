Джинн, выпущенный из бутылки прокурором Крыма Натальей Поклонской, вставшей в прошедшем году в ряды Бессмертного полка с иконописным портретом царя Николая II и тем самым вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе, принимает новые формы.

27 января на сайте Агентства городских новостей «Москва» появилась информация: «В Русской православной церкви (РПЦ) предложили организаторам «Бессмертного полка» позволить участникам шествия почтить память героев не только Великой Отечественной войны (ВОВ), но и других войн, например Первой мировой. Об этом сообщил руководитель управления по работе с общественными организациям Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Дмитрий Рощин в рамках Международных рождественских образовательных чтений».

«Мы бесконечно не можем выезжать на победе в Великой Отечественной войне. Хоть это и великая веха нашей истории, но прошло очень много лет, и то, что мы этим прикрываемся, говорит о том, что других побед особых не было. А нам нужны новые победы…» «Выезжать» и «прикрываться» — достойная ли лексика в разговоре о многомиллионных жертвах войны и их близких?

По словам Рощина, РПЦ предлагает «…расширить «Бессмертный полк» в исторической перспективе, то есть чтобы там стали появляться портреты героев Первой мировой войны, русских героев Отечественной войны 1812 года и так далее. Чтобы это была некая ретроспектива русской героической истории. И тогда уже, потому что это будет более естественно, там будут появляться некие образы, связанные с этими войнами. Потому что не у всех людей советского времени четко сформулировано, что победа нашего народа в Великой Отечественной войне состоялась, в том числе, благодаря молитве».

Обсуждается возможность поминовения церковью воинов, для чего участникам шествия необходимо будет оставить записки с именами. «И, с одной стороны, мы лезть туда не будем с крестным ходом (ну, хоть так. — Г.И.), а с другой стороны, церковь будет выполнять свою функцию и поминать погибших», — сказал он…

Напомню: шествие с портретами победителей начало свой путь по планете десять лет назад из Тюмени, и я как сопредседатель ООД «Бессмертный полк России» считаю необходимым прокомментировать неоднозначную новость…

Священник Дмитрий Рощин укоряет граждан России тем, что они бесконечно не могут выезжать на победе в Великой Отечественной войне, этим прикрываться.

«А нам нужны новые победы!» Эта фраза произнесена священником Русской православной церкви! Речь идёт о победах не в битве на полях за высокий урожай или высокие надои молока. Речь идёт о военных победах. Новые победы предполагают и новые войны. Военные победы бывают на полях сражений, на войне. К чему призывает священник?

Притом, где логика? Говорит о новых победах, а к Полку пытается привязать ещё более старые: Первую мировую и Отечественную 1812 года? Чтобы в расширенном Бессмертном полку стали появляться портреты героев тех лет.

Соцсети уже заполонили резкие и негативные высказывания в адрес высокопоставленного православного чиновника. Предлагают нести портреты ветеранов Куликовской битвы, суворовского похода через Альпы, Ледового побоища на Чудском озере. Сибиряки могут нести рисованый портрет (а может, фотография у кого сохранилась?) Ермака. Нужна толерантность? Пожалуйста: портрет хана Кучума в обнимку с Ермаком Тимофеевичем.

Кощунствую? Но, видит бог, если начнётся корректирование, расширение или «улучшение» шествия Бессмертного полка — хорошего не жди.

«Абсолютно честный, искренний проект, он должен таким и оставаться и развиваться свободно. И конечно, его нужно поддерживать…», — так заявил президент Владимир Путин 5 апреля 2016 года на заседании оргкомитета «Победа».

Между прочим, тот же Дмитрий Рощин в своем докладе на декабрьской конференции, состоявшейся в Общественной палате РФ «Традиционные ценности в предпринимательстве: Вера и Дело», отметил, что главная проблема современного общества — в разобщенности.

До сих пор движение «Бессмертный полк» как раз и консолидировало общество, в шествии не чувствовалось разобщённости, плечом к плечу с портретами своих героев шли и коммунисты, и либералы, люди разных вероисповеданий. Как-то будет в дальнейшем?