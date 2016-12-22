Самые запущенные и тёмные закоулки областного центра могут преобразиться в милые глазу аллеи, цветники или уютные скверы.

В Тюмени в ближайшее время стартует программа по благоустройству «Зеленый уголок». Об этом сообщил заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев на заседании совета при депутате Тюменской областной Думы Валерии Фалькове в минувший четверг, 26 января.

— В 2017 году, в Год экологии, мы будем проводить благоустройство так называемых зеленых уголков на небольших территориях, «забытых богом» с точки зрения освещения и асфальтирования дорожек. Такие «пятачки» зачастую встречаются по пути следования к объектам соцкультбыта либо к остановке. По площади они небольшие, сотки две-четыре, — рассказал Максим Афанасьев.

Территории, где будут разбиты зеленые уголки, выберут с учетом предложений горожан, подчеркнул заместитель главы городской администрации. Механизм изучения общественного мнения пока определяется.