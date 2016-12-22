Евгения Филипповна ГАНЖИНА родилась 30 января 1924 года в деревне Южаково Ярковского района. Окончив восемь классов средней школы, поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Тюмени. В 1943 году направлена в Ростов-на-Дону, затем в военный госпиталь № 5351 города Новочеркасска.

Евгения Филипповна ГАНЖИНА родилась 30 января 1924 года в деревне Южаково Ярковского района. Окончив восемь классов средней школы, поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Тюмени. В 1943 году направлена в Ростов-на-Дону, затем в военный госпиталь № 5351 города Новочеркасска. В мае 1945-го по состоянию здоровья вернулась в Тюмень. В мирное время, окончив Московский институт советской торговли, работала на торговых базах. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Тюмени.

Федор Андреевич ВАСЕНЁВ родился 30 января 1924 года в деревне Заречная Норка Республики Марий Эл. В мае 1943-го призван в ряды Красной армии. Сражался на 3-м Украинском фронте, прошёл Венгрию, Австрию. Из наградного листа к ордену Красной Звезды: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Австрии тов. Васенев Ф.А., командуя огневым взводом, проявил отвагу и мужество. В районе города Пульхберг 22.04.1945 г., выкатив орудие на прямую наводку, уничтожил 2 орудия, 4 пулемётных точки и до взвода пехоты противника, чем обеспечил продвижение нашей пехоты. 23.04.45 года западнее г. Пульх­берг взводом пушек подавил 2 огневые точки. В боях воодушевлял личный состав взвода на боевые подвиги». После войны заочно окончил Казанский авиационный институт, получив специальность инженера-механика. С 1973 года — в Тюменской области, работал главным инженером на моторном заводе, в объединении «Сибкомплектмонтаж». Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многочисленными другими наградами. Живёт в Тюмени.

Анатолий Кузьмич ЩЕПИН родился 30 января 1925 года в деревне Стариково Кировской области. В 1942 году был призван в Красную армию, после обучения сражался на 2-м Украинском фронте в составе 203-го отдельного миномётного дивизиона. Освобождал Венгрию, Чехословакию. После окончания войны в течение трёх лет служил в городе Черкассы Украинской ССР. Демобилизовавшись, работал в Свердловской области, в 1963-м с семьёй обосновался в деревне Леваши Тюменского района, трудился в лесхозе. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. В настоящее время проживает в Тюмени в пансионате для ветеранов войны и труда.

Анна Андреевна ШАХТАРИНА родилась 31 января 1922 года в деревне Большие Толстяки Кировской области. В ряды Красной армии призвана в сентябре 1941 года, воевала на Карельском фронте в 66-й отдельной конно-санитарной роте, с 1943-го — в 6-м учебном автобатальоне, медсестра. В мае 1945-го направлена на Дальневосточный фронт, участвовала в войне с Японией. 3 сентября 1945 года демобилизована в звании старшего сержанта медицинской службы. После войны работала медицинской сестрой в Тюменской областной больнице, городской инфекционной клинической больнице. Имеет нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Её имя занесено в Книгу почёта Тюменской городской инфекционной клинической больницы. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами, в том числе медалью «За трудовое отличие». Живёт в Тюмени.

Рубрику ведёт Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России».