Автобусы для перевозки детей в Тюменской области уже оборудуют проблесковыми маячками. Этот опыт предлагают распространить по всей стране.

Комитет по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы рекомендовал коллегам направить соответствующее обращение Максиму Соколову, министру транспорта РФ.

Инна Лосева, председатель думского комитета, для обоснования инициативы обратилась к статистике: только за одиннадцать месяцев прошлого года, согласно данным ГИБДД МВД России, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 636 детей, ещё 18890 получили ранения различной тяжести. Наиболее страшной стала недавняя авария на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, унёсшая жизни 11 человек, в том числе десятерых участников детской команды по спортивной акробатике.

После этого главы регионов повсеместно приняли меры по предотвращению подобных трагедий. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, например, поручил обеспечить обязательное сопровождение автобусов с детьми спецтранспортом дорожно-патрульной службы, а также запретил перевозки в неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, межведомственный совет по безопасности дорожного движения под председательством вице-губернатора Сергея Сарычева принял решение об обязательном оснащении всех автобусов, перевозящих организованные группы детей, проблесковыми маячками. Один такой маячок стоит 2600 рублей, ещё в тысячу рублей обойдётся его установка.

Тюменские парламентарии предлагают министру внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты на федеральном уровне. Правила дорожного движения, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и правила организованной перевозки группы детей автобусами, утверждаемые постановлениями правительства страны, дополнит ещё одно требование — такие транспортные средства в обязательном порядке должны оснащаться не только тахографами и аппаратурой спутниковой навигации, но и «проблесковым маячком оранжевого или жёлтого цвета».

Ранее обращение поддержали муниципалитеты и правительство нашего региона. Окончательное решение будет принято на февральском заседании Тюменской областной Думы. После этого документ направят в Минтранс.