Первые ученики филиала детской школы искусств «Гармония» переступят порог учреждения в феврале этого года. Торжественное открытие нового учебного корпуса состоялось в областном центре — в жилом районе «Войновка». Этого события родители одарённых детей ждали с нетерпением.

Педагоги провели первый конкурсный отбор претендентов на бюджетные места в школе. Говорят, спрос просто огромный! Они оценили возможности не одной сотни детей. А сколько ещё придёт на второй тур?

Филиал рассчитан на 300 мест. Но бюджетных — всего 190. Ребятам, которые не наберут нужного количества баллов, но покажут хорошие результаты, предложат учиться платно. Об этом рассказала Светлана Чехова, заместитель директора школы по учебно-методической работе музыкального отделения.

Оставшиеся четыре месяца текущего учебного года для новых воспитанников «Гармонии» будут подготовительными. Они могли бы начать учиться ещё в октябре 2016-го. Но строительный процесс затянулся. Надо отметить, что в основных корпусах школы нулевой цикл обучения длится целый год и является платным. В конце его дети сдают экзамены, по результатам которых поступают (или не поступают) на бюджетные места.

— Бюджет для нас большая ответственность, — говорит Светлана Павловна, — ведь это деньги налогоплательщиков! Преподавателей, которые будут работать в филиале школы, мы приняли в штат осенью прошлого года. Педагоги есть по всем обещанным нами направлениям.

В филиале «Гармонии» дети будут учиться на музыкальном и художественном отделениях, а также на отделении раннего музыкально-эстетического развития. Безусловно, есть желающие заниматься и хореографией. Увы, в новом помещении руководству пока негде поместить танцевальный зал. Однако в школе надеются, что со временем удастся расширить площади филиала. За стеной расположен магазин, и если его перенести в другое здание, у войновских ребят появится возможность заниматься танцами.

45 лет —детской школе искусств «Гармония».

А пока местные дети будут осваивать фортепиано, гитару, флейту, саксофон, баян, аккордеон, домру, балалайку, учиться эстрадному и академическому вокалу, хоровому пению, а также изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Кстати, на базе филиала «Гармония» открывает новые направления — обучение керамике и дизайну костюма.

Самые маленькие жители Восточного округа Тюмени смогут заниматься в школьной группе раннего развития. Нынче в неё набирают с трех лет, а со следующего года начнут принимать с двух.

На церемонию открытия филиала школы приехали глава администрации Тюмени Александр Моор, директор городского департамента культуры Ирина Алексеева и директор концертно-театрального объединения Тюменской области Юлия Шакурская. Директор «Гармонии» Елена Новакаускене провела для почётных гостей экскурсию. Они заглянули в каждый класс, отметили простор и хорошее освещение помещений, на всякий случай поинтересовались, не будут ли воспитанники мёрзнуть в этих стенах зимой. Убедившись, что всё в порядке, посмотрели небольшой концерт, который подготовили учащиеся и педагоги школы.

Александр Моор отметил, что Тюмень богата талантами. А школа «Гармония» в 2014 году признана одной из 50 лучших школ России. С открытием филиала у неё станет больше одарённых учеников и весомее вклад в культурное развитие города.