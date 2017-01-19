С «Великой стены» начался для нас очередной киногод. «ТИ» побывали на специальном показе фильма режиссёра Чжана Имоу. За две недели до официальной премьеры! Такой подарок зрителям сделал кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл».

С первых минут фильма (он идёт в кинотеатре в формате 3D) поражает яркая и динамичная картинка. От видов Великой стены даже захватывает дух. Во многом благодаря потрясающим спецэффектам сразу проникаешься сочувствием к воинам, которые вынуждены противостоять жестокому противнику — пожирателям. По легенде именно людская жадность породила этих злобных существ. Каждые 60 лет они выходят на битву, сметают всё на своем пути…

Китайцы построили Великую стену и пытаются сдержать напор, чтобы устояла не только их столица, но и мир. Вот в такую передрягу и попадают фальшивые торговцы, искатели приключений и наживы Уиллем Гэрин (Мэт Дэймон) и Перо Товар (Педро Паскаль). Пришли они в далёкие страны не красотами полюбоваться, а за чёрным порохом. Попав в руки разбойников, эти двое чудом вырвались — и сразу же оказались на стене в первых рядах обороны от пожирателей.

Бои сняты красиво, пафосно, даже сказочно и напоминают отличное фэнтези. Если, конечно, не сравнивать происходящее с историей Древнего Китая, а просто наслаждаться картинкой… Есть в фильме и трогательная любовная история. Бесстрашный герой Мэта Дэймона проникается чувствами к командующей Линь (её играет Цзин Тянь). На мой взгляд, без этого «кирпичика» картина бы не сложилась. Двое авантюристов умудряются выжить в схватке с пожирателями — их отправляют восвояси на родину. Уиллем Гэрин готов вернуться в Китай после того, как проводит друга. Перо постоянно попадает в передряги! Вернётся ли? Режиссёр оставляет зрителя в неведении, не ставит в фильме точку. Вопреки ожиданиям Мэт Деймон, точнее его герой, в финале не мчится на коне к любимой. А жаль…