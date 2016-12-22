Однажды на приёме у докторши-грузинки Кирилл в честь дня её рождения прочёл длиннющий отрывок из поэмы Лермонтова «Мцыри». Врач была потрясена. Но Кирилл этого уже не помнит. Он ведь тогда маленьким был. Теперь другое дело! Через несколько дней ему исполнится 5 лет. Эта цифра звучит солидно…

Кирилл, 4 года

— Ждёшь этого дня?

— Давно! Будут подарки, торт праздничный…

— Хочешь быть взрослым?

— Как папа! Он у меня охотник. Снайпер!

— И ты будешь охотником?

— Буду! Пойду кабанов и лосей добывать! И ещё стану командиром подводной лодки!

— Сам до этого додумался?

— Папа так решил. И я захотел! У меня есть подводная лодка на пульте управления! Я её запускаю в ванной.

— Что делают капитаны подводных лодок, знаешь?

— Стреляют из-под воды из пушек!

— Куда стреляют?

— Куда-куда?! В корабли не наши!

— А зачем?

— Просто… Я и сам не знаю, зачем?

— Наверное, для того, чтобы уничтожить противника?

— Наверное…

— Кирилл, война — это хорошо или плохо?

— Плохо! Людей убивают… Но я всё равно хочу работать на подводной лодке! Меня баба Лариса летом на море возила. В Анапу. Мне понравилось! В море есть медузы всякие! Они скользкие и жирные! Ещё я пытался поймать сачком маленьких рыбок. Ловил-ловил! Но ни одной не поймал. А потом на минутку под воду погрузился…

— И что там увидел?

— Ничего. Глаза были закрыты, чтобы вода в них не заплывала! В Анапе мы с бабушкой ездили на рыцарский бой. Рыцари сражались на мечах. Все были на лошадях, а один на верблюде! И меня посвятили в рыцари, потому что я попал дракону в самое сердце! Из лука стрелял. Дракон чёрный такой, с большими зубами! Он охранял сундук с монетами.

— Живой дракон?

— Из резины. Но рычал как настоящий!

— Ты научился плавать?

— Нет… У меня был надувной круг.

— Командир подводной лодки должен уметь плавать!

— Меня Настя будет учить. Она чемпионка по плаванию. Это папина подружка. Она мне родила сестричку, которая везде ползает… А ещё у меня много бабушек! Баба Оля, баба Лариса, баба Тома.

— А дедушки?

— Один мой дедушка был снайпером на войне!

— Значит, ты станешь потомственным стрелком. А вот командовать не каждый может…

— Я люблю командовать!

— Кем?

— Роботами! Вырасту, создам себе настоящего робота, который всё будет делать за меня. А я — только командовать! Пока у меня игрушечные роботы… Вы знаете, что роботы могут трансформироваться и в космосе без скафандров находиться? Здорово, да?

— У тебя много роботов?

— Много! Я даже сам их из теста делаю! Показать? Вчера испёк! Они вкусные получаются…

— Как ты их делаешь?

— Беру много теста, делаю руки, ноги, голову, туловище. Это нетрудно…

— А кроме роботов тебя что-нибудь интересует?

— Фильмы про всяких ужастиков!

— Не боишься их?

— Я смелый! Только темноты боюсь…

— Что в ней страшного?

— В темноте является Фредди!

— Крюгер?

— Мишка Фредди! Он страшный. Людей по ночам ест! Но его не существует…

— Так чего же ты боишься?

— А если всё-таки существует? Ко мне же по ночам прилетает робот Оптимус Прайм!

— Откуда?

— Из космоса!

Он жил на Кибертроне со своими друзьями, но потом пришли ужасные злые роботы, началась война, и всё сгорело. Оптимус и его друзья улетели и упали на планету Земля.

— А зачем Оптимус к тебе прилетает?

— Поговорить. Он рассказывает, что у него произошло. А я ему, как мои дела.

— Признайся, во сне прилетает?

— По-настоящему! И сегодня ночью был! Кстати, мне делают костюм робота! Из картона!

— Куда будешь его надевать?

— На праздники! Они ведь ещё будут! На один из праздников папа подарил мне управляемого робота, который знает приёмы!

— А ты знаешь какие-нибудь приёмы?

— Знаю! Но забыл, как они называются. Я хожу на тренировки по рукопашному бою. Умею бить боковым ударом!

— Это правда, что ты много стихов наизусть выучил?

— Я их очень давно учил. Уж все позабыл…

— Неужели все?

— Помню «У Лукоморья дуб зелёный».

— Любишь сказки?

— Люблю! У меня есть сказки Лермонтона!

— Может, Андерсена?

— Да! Я путаю их всё время! У меня много всяких сказок. Мне их баба Оля читает. А стихи мы учим вместе с папой. И песню «Вставай, страна огромная» выучили!

— Кирилл, ты живёшь на два дома?

— Да, иногда там, иногда тут.

— А где тебе больше нравится?

— Везде! У папы много хороших игрушек, но он не разрешает мне долго смотреть мультики. А мама разрешает!

— Когда ты вырастешь, уедешь из Тюмени к морю?

— Нет, я останусь. А на работу буду приезжать! Мне здесь нравится жить. У меня же в Тюмени хищная черепаха, хомяк Бобочка и пёс Семён Семёнович!

— Они состарятся. Думаешь, дождутся тебя?

— У бабушкиной подруги есть собака. Она старая и слепая. Ей уже очки надо покупать. А она всё живёт и живёт!

Диалог вела Ирина Тарабаева (фото автора)

детский мир

Четырёхлетний Ярослав гостил у бабушки. Она усадила его ужинать на кухне, а дед, взяв свою порцию, пошёл кушать в комнату перед телевизором. Мальчик, недолго думая, взял свою тарелку и пошёл следом. Бабушка возмутилась:

— Ярослав, марш кушать на кухню за стол! Мне в комнате тараканы не нужны!

— Можно подумать, что они тебе сильно нужны на кухне, — парировал внук.

Шестилетний Максим боится плавать. Точнее, разумно опасается. В детском саду есть бассейн, но мальчишку туда не затащить. Мама подбадривает его:

— Да ты не бойся, у вас же там тренер есть!

На что Максим отвечает:

— Никто ни разу не видел, как он плавает. Он только поверху ходит. Одетый!

И, поджав губы, скептически добавляет:

— Не вижу никакого смысла доверять свою жизнь таким людям…

Родители спрашивают пятилетнего Диму:

— Пойдёшь в армию?

— Не пойду!

— Почему?

— Нам война не нужна!

Четырёхлетнего Володю спрашивают:

— Кто тебе нарисовал этого зайчика?

— Папа.

— А твоя мама умеет рисовать?

— Нет, она только у себя на лице умеет.

Четырёхлетняя Ариша говорит отцу:

— Папа, мне так грустно…

— Солнышко, давай я тебя поцелую!

— Эх, папа, папа… Не в поцелуях веселье, — вздыхает дочь.

Мама с пятилетней Алисой ходят по торговому центру. Мать решила заглянуть в магазин одежды, чтобы присмотреть что-нибудь себе. Пять минут разглядывала блузки. Вдруг дочка говорит ей загадочным тоном:

— Мамочка, иди сюда, я тебе что-то покажу.

Мама подходит к Алисе, а та:

— Выход вот тут!

Мама в положении. Шестилетний Антон интересуется у отца:

— Пап, ты кого больше хочешь: мальчика или девочку?

— Ну, наверное, мальчика, — отвечает тот. — А ты?

— Я тоже — соглашается сын.

— А почему? — уточняет отец.

Антон пожимает плечами:

— Ну, от девочек какой толк? Одна красота…

Мама с пятилетним Алёшей идут из детского сада домой. Сын бормочет под нос:

— Мария, Лена, Аиша, София, Катя, Натали…

Мать спрашивает:

— Кого ты там перечисляешь?

— Девчонок! Жениться на них хочу, — сознаётся Алёша.

Мама старательно объясняет, что в нашей стране другие традиции, многожёнство принято только на Востоке. Сын с тоской в глазах умоляет:

— А можно мы переедем?

Четырёхлетний Саша заявляет:

— Мама, мне срочно нужен братик!

— Я подумаю, — обещает мать.

— Только учти: мне старший братик нужен! — уточняет мальчик.