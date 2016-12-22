Итак, Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель — привлечение внимания общества к вопросам экологического развития страны, сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической безопасности населения. О том, насколько эффективным может стать подобное государственное решение, мы говорим с доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом России, руководителем регионального общественного движения «Тюменцы — за здоровый образ жизни!» Валерием Чимаровым.

— Валерий Михайлович, об экологии в последнее время очень много говорят и пишут на разных уровнях — компетентных и не очень. Практически все пугают грядущей экологической катастрофой… Насколько эти страшилки близки к фактическому положению?

— Еще около двухсот лет назад французский естествоиспытатель Жан Батист Ламарк, видя потребительское отношение человека к природе, ведущее к её деградации, писал: «…назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным для обитания». За два прошедших столетия все возрастающее развитие промышленности, химии, атомной энергетики, сжигание огромных объемов топлива, не сопровождающееся адекватными превентивными мерами, действительно поставили человечество на грань экологической катастрофы. Учитывая нынешние реалии, стоило бы объявить не один год, а как минимум десятилетие экологии. И не в одной стране, а одновременно на всей планете.

Бывает ли «плохая» экология

— Что специалисты вкладывают в современное понятие «экология»?

— Экология рассматривается как наука, разрабатывающая основы рационального природопользования, охраны природы, закономерности взаимоотношений человека и животных с окружающей средой. Термин состоит из греческого oikos — дом, жилище, место обитания и logos — учение, наука. В последние годы активно развиваются ландшафтная, промышленная, социальная экология, а также агро-, радио-, видеоэкология.

— Наверное, следовало бы, посвящая экологии целый календарный год, озаботиться проявлениями безграмотности многих россиян. То и дело — ладно бы просто в «бытовой» речи, но и во всевозможных СМИ, и даже в выступлениях специалистов все чаще употребляется словосочетание «плохая экология». Если следовать этому, то, значит, бывает плохая алгебра, плохая география, плохая геометрия…

— Это весьма распространённая ошибка или речевая небрежность. Точно так же экология не может оказывать влияние на что-либо или на кого-либо. Не экология, а экологические факторы воздействуют на организм человека.

Выделяют факторы неживой природы (абиотические). Это газовый состав воздуха, магнитные поля, механический и химический состав почвы, влажность и температура воздуха. Факторы, связанные с действиями живых организмов — растений, микробов, животных, составляют биотическую группу. Наиболее же распространенными, агрессивными, несущими ярко выраженные деструктивные свойства являются антропогенные факторы.

— Деятельность человека, самого себя назначившего царём природы…

— Именно так. Разве не варварство допустить ситуацию, когда миллионы тонн загрязнителей годами выбрасываются в окружающую среду. Повальное загрязнение воздуха, почвы, водоемов, в основном отходами транспорта и промышленности. И при этом насчитывается мизерный процент тех же россиян, кого это по-настоящему трогает и волнует. Удивительно, но факт: в планетарном масштабе мы на удивление равнодушно, беспечно воспринимаем перспективу экологической катастрофы. Зато все наши личные физические и психологические болячки всё чаще с философским вздохом объясняем именно так: «Из-за плохой экологии болеем!»…

— Если взять картину самых распространенных заболеваний человека в наши дни, то какова их непосредственная зависимость от состояния окружающей среды?

— Во второй половине ХХ века отечественные ученые под руководством академика Юрия Лисицина получили ответ на основной вопрос медицины: от чего непосредственно зависит здоровье? Было установлено: более всего (на 50-55 процентов) здоровье непосредственно зависит от образа жизни человека, на 15-20 процентов детерминируется наследственностью, на 20-25 процентов обусловлено экологическими факторами. И менее всего (!) — на 10-15 процентов — определяется уровнем здравоохранения.

Новые болезни, новые синдромы…

— Значит, зря ругаем родную медицину? На что тогда грешить в первую очередь?

— Среди факторов негативного техногенного влияния на организм на первом месте находятся химические: более 18 миллионов химических соединений! Семьдесят тысяч из них используются в настоящее время. Однако из этого числа долговременное влияние на здоровье человека определено лишь у 5 процентов. Вдумаемся: значит, из разрешенных к использованию в настоящее время 75 тысяч химических соединений лишь у 3500 (5%) определялось долговременное влияние на человека. 66500 из 70000 разрешенных химических соединений могут в любое время оказаться на нашем столе, в стиральной машине, на детской игрушке… Нетрудно предвидеть масштабы экологического риска.

В «Белой книге» России — а есть и такая — представлены величины вредных химических выбросов в промышленных регионах: в ста городах страны предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в атмосфере превышена в десять и более раз. Многочисленными исследованиями давно установлено: в экологически неблагополучных регионах значительно повышается заболеваемость детей и взрослых. Это влияние может проявляться увеличением частоты и длительности заболеваний верхних дыхательных путей, возможны бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, ангины, отиты, аллергические состояния, болезни кожи с аллергическим компонентом, конъюнктивиты… Сегодня создан специальный раздел медицины: «Эпидемиология заболеваний, развивающихся вследствие негативного воздействия окружающей среды». Доказано: загрязнение окружающей среды способно увеличивать частоту хромосомных болезней, пороков развития, умственной отсталости, аллергической, онкологической, инфекционной патологии, недоношенности, внутриутробной гипотрофии. И всё это, поверьте, не «пугалки» и не «ужастики»!

Валерий Чимаров: «Мощные удары, наносимые по состоянию здоровья жителей планеты, ставят под сомнение не просто благополучие, но и выживание человечества».

— Говорят о появлении новых, неизвестных ранее, необычных синдромах и заболеваниях…

— Перечислю лишь некоторые из них. Это сульфитная, химическая астма; синдром черных ног (дистрофические изменения кожи ног под влиянием мышьяка); болезнь Юшо (поражение кожи полихлорированными соединениями, поступаюшими с загрязненным пищевым растительным маслом; синдром токсичного испанского масла (поражение мышц и соединительной ткани токсинами суррогатного растительного масла). Это общая иммунная депрессия — «химический СПИД». Она вызывается тяжелыми металлами, токсичными радикалами. Это синдром «нездоровых зданий» — состояние хронического утомления под влиянием радона, формальдегида. Существует «странная» болезнь Минамата: умственная отсталость, параличи вследствие поражения центральной нервной системы метилртутью, которая содержится в морских продуктах питания. Достаточно?

— Настолько, что даже не хочется задавать классический российский вопрос: что делать?

— Ответ предельно конкретен. В указе президента отдельной строкой записано: «Правительству обеспечить разработку и утверждение плана специальных мероприятий». Наверное, аналогичные планы должны быть разработаны — с детальным учетом региональных особенностей — правительствами республик, областей, администрациями городов и муниципальных образований. Полагаю, наступило время предложить (или обязать?) включиться в работу по оптимизации экологической обстановки трудовые коллективы. Это мощный, но мало или совсем не используемый резерв!

Думаю, для реализации намеченных планов целесообразно создать временный исполнительный орган при комитете экологии и благоустройства администрации Тюмени. Через СМИ обратиться к тюменцам, предложить им вносить конкретные предложения по эффективному проведению Года экологии.

— А у вас, Валерий Михайлович, уже есть предложение?

— Для существенного улучшения экологической обстановки в Тюмени, а наш город в недалеком будущем станет мегаполисом с населением в миллион жителей, предлагаю высадить в Год экологии МИЛЛИОН деревьев и кустарников. Желательно сажать ели, сосны, лиственницы, дубы, березы, липы, рябину, калину, черемуху, шиповник и другие породы деревьев, которые предложат горожане. Специалистам предлагаю определить стоимость затрат на приобретение саженцев и их посадку, объявить эту сумму, открыть спецсчет при комитете экологии. Понятно, что не все горожане могут внести соответствующие суммы. Но, наверное, у нас уже появились тюменские Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, могущие оплатить затраты по благоустройству города, в котором живут они и их семьи? Превратить Тюмень в город-сад — это реально!

— Ну, а как, по-вашему, можно привлечь к проблемам экологии подрастающее поколение?

— Экологическое воспитание начинается с грудного возраста и лишь продолжается в дошкольных образовательных учреждениях. Не случайно Лев Толстой утверждал: «Из всего, что я знаю, половину я получил до 5 лет». Экологическое воспитание и образование должно быть обязательной неотъемлемой частью учебного процесса в школах и вузах. Это хотя и небыстрый, но наиболее эффективный путь к улучшению качества окружающей среды.