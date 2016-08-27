Не так давно прочитал в «Тюменских известиях» материал Ирины Тарабаевой о том, какие «приключения» выпали на долю замечательного артиста Андрюшкина, который вместе со своим легендарным ансамблем народных инструментов вынужден был переехать в ДК «Строитель»: их затопило, пострадали уникальные музыкальные инструменты.

Со «Строителем» меня связывает очень многое. Я — благодарный зритель, которого в ДК всегда ждали и готовили замечательные сюрпризы. Я — дед, у которого и старшая, и младшая внучки занимались в одном из кружков ДК. Наверное, поэтому я всё-таки решился на реплику. И вот мои, пусть непрофессиональные, доказательства…

«Строитель» надо спасать. Он уже так давно ждёт обещанного капительного ремонта! Ежегодно в «Строителе» проводят до 500 мероприятий, охватывающих практически все возрастные категории — от дошколят до пенсионеров.

В стенах ДНК сложился дружный творческий коллектив профессионалов. Хотите, перечислю, что называется, поименно?

— Народный ансамбль русской песни «Сударушка», руководитель Татьяна Манько, отличник культуры РФ;

— Ансамбль народной музыки «Сибирская забава», руководитель Николай Нехорошков, заслуженный работник культуры РФ;

— Студия русского романса «Сюрприз», руководитель Людмила Самсонова;

— Ансамбль эстрадной песни «Чарiвнiци», руководитель Элза Муратова;

— Народный хор украинской песни «Чиста Криница», руководитель Лариса Вишневская;

— Хор украинской песни «Дзвони душi», руководитель Галина Сафонова;

— Народный ансамбль «Лянок», руководитель Клавдия Зуева;

— Молодежный ансамбль «Палессе», руководитель Тамара Григорьева;

— Хореографический коллектив «Солнечная Грузия», руководитель Бакури Гогиберидзе;

— Академический любительский хор имени Владимира Гостева, руководитель Елизавета Гостева;

— Народный ансамбль бального танца «Гранд-Сеньор», руководитель Тамара Ивонина;

— Ансамбль татарской песни «Ахтямушки», руководитель Ахтям Назыров;

— Театр казачьей песни «Яр-Хмель», руководитель Маргарита Кокорина;

— Ансамбль киргизского танца «Ак Шоола», руководитель Динара Токонова;

— Вокальная группа финно-угорских народов «ХЭС», руководитель Иосиф Еприн;

— Ансамбль немецкой народной песни «QUELLE», руководитель Виталий Савченко.

Не правда ли, впечатляет?

Еще есть отделы национальных культур — русской, татарской, корейской, чувашской, белорусской, немецкой. А также народов Средней Азии и Казахстана, малочисленных народов Севера. Творчески, без шаблона, занимаются здесь военно-патриотическим воспитанием.

Работа Дворца культуры и его сотрудников неоднократно была отмечена грамотами и дипломами на уровне города, области и Российской Федерации.

Выражу общее мнение: надо отдать должное директору ДНК «Строитель» Людмиле Федоровне Лосевой, которая прилагает немалые усилия для сохранения штата сотрудников и обслуживающего персонала, развития творческой инициативы в работе.

Но ведь время на дворе такое: так называемое культурное обслуживание населения сегодня должно вестись на более высоком, качественном уровне, учитывать запросы и пожелания зрителей. Естественно, для этого необходимо иметь современную материально-техническую базу. В тех условиях, в которых работает коллектив дворца сегодня, выполнить эти требования весьма затруднительно.