Ваша страничка «Качество жизни», как правило, даёт советы потребительского характера: как грамотно сделать покупки, как не дать себя обмануть недобросовестным торговцам.

Вопрос, который мне хотелось бы задать, что называется, не из той оперы. Но возник он у меня — тоже в магазине. Недавно зашла за покупками в «Перекрёсток». Возле эскалатора (спасибо администрации, очень удобно для возрастных покупателей с тяжёлыми сетками!) стояли два молодых человека и каждому проходящему мимо вручали рекламки. Я тоже взяла: ну прямо как настоящая пятитысячная купюра! На обратной стороне — координаты фирмы, обещающей, как это сейчас водится, занять денег быстро и «без справок».

Сунула в карман — до ближайшей мусорницы. Зашла в магазин. Там, справа от касс, установлен пластиковый куб для пожертвований: как правило, это дети с тяжёлой онкологией. Над кубом — фотография ребёнка, коротко история болезни, даны все реквизиты, контакт-ные телефоны... Сколько бываю здесь, всегда вижу: многие жертвуют. Иной раз куб заполнен на треть: кладут кто мелочь, кто десятирублёвые, сотенные, иногда и пятисотрублёвые бумажки...

На этот раз... Остановилась у куба как вкопанная: поверх настоящих денег лежали вот эти самые «пятитысячные». И много! Если честно, стало тоскливо. Что это? Шутка? Подать просящему больному -— пустую никчёмную бумажку. Мусор. А может, это совет: сам сходи и займи «за 5 минут». Или это показательное неверие в подобную систему «народной помощи»? Или просто тупой кощунственный стёб? Хотелось бы знать мотивацию каждого, кто не поленился сунуть рекламку в щель.

Не хочешь, не веришь — просто брось в урну. Тем более что стоит она совсем рядом...