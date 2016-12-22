Свежая, охлаждённая, замороженная, глазированная, морская, речная, выращенная на ферме… Тушка с головой или без, филе… Как выбрать рыбу, по каким признакам узнать, свежа ли она, съедобна ли? Давайте разберёмся по порядку.

ВЫБИРАЕМ СВЕЖУЮ

Запах

Свежая рыба пахнет морем или рекой и тиной. Вопреки стереотипу она не должна иметь ярко выраженного рыбного запаха. Если же он есть, то рыба, скорее всего, не первой свежести, а уж если почуяли запах химии, в частности аммиака, значит, срок её годности давно истёк.

Чешуя

Она не должна быть сухой и ломкой, с трещинами. Сухой и как бы погнутый хвост — верный признак второй, и хорошо, если не третьей, свежести. У хорошей рыбы влажная чешуя.

Глаза

Смотрите рыбе в глаза! У свежей рыбины они выпуклые и чистые. Ей нечего скрывать от покупателя!

Жабры

Идеальные жабры — яркие розово-красные. Потемневшие жабры говорят о том, что рыба начала портиться. Исключение — осетровые. У них жабры красно-бордовые. Серые жабры? Значит, это не свежая рыба, а размороженная.

Слипшиеся жабры со слизью должны отпугнуть вас от этого прилавка навсегда!

Туловище

Рыбье брюшко должно быть упругим и расправляться при нажатии на него. Остались ямки — вам мимо этой рыбешки! Допускается и слизь на туловище, но только тонкая, прозрачная и даже приятная на ощупь. Возьмите рыбину за голову и хвост и согните, она должна быть гибкой, а вот старенькая да размороженная может и поломаться.

ВЫБИРАЕМ МОРСКУЮ ИЛИ РЕЧНУЮ РЫБУ

ИЗ АКВАРИУМА

Прежде всего, в аквариуме должна быть чистая вода. Заметьте, что здоровая рыба всегда плавает в нижней части места своего обитания. Неактивная, вялая или уже барахтающаяся вверх брюхом рыба должна вас насторожить.

Впрочем, чаще всего в таких аквариумах продают рыбу, выращенную искусственно. Поэтому тут лучше потребовать документы, чтобы понимать, где, как, кто ее растил и на каких кормах.

ВЫБИРАЕМ ФИЛЕ

Давайте смотреть правде в глаза: покупка филе — самый вероятный способ обмануться. Его качество очень трудно проверить. На что все же можно обратить внимание — цвет. Он должен быть ровным и естественным. И обязательно без желтоватых вкраплений. Если вы потрогаете мякоть или отломите кусочек, а она начала расползаться, — это плохая рыба, накачанная водой с полифосфатами для увеличения веса. И опять же вопреки стереотипу: идеально гладкая, почти глянцевая поверхность, очень красивый вид и отсутствие косточек — тоже плохие признаки. Дело в том, что производители частенько опускают рыбу в специальный химраствор, от воздействия которого кости растворяются. Нужна ли вам лишняя химия — решать только вам.

Также плохо, если при разделке филе дома кости легко и просто как бы сами отходят. Это говорит о несвежести тушки.

ВЫБИРАЕМ ЗАМОРОЖЕННУЮ

Признаки, касательно глаз и жабр — те же, что и свежей. А вот запомнить стоит то, что толстый слой льда означает неоднократную заморозку-разморозку. А рыбу можно замораживать только ОДИН раз. В принципе, от многократности процедуры она не тухнет, просто теряет вкус и полезность. Так что тут дело личное, кого что устраивает.

Если выбирать по всем правилам, слой льда должен быть тонким, ровным, без повреждений и белых пятен. Правильно замороженная рыба выглядит красиво и аппетитно. Она не должна быть похожа на кусок льда.

ВЫБИРАЕМ

КРАСНУЮ РЫБУ

Говорят, что ее нередко окрашивают или подкармливают красителями на фермах… Проверить это нетрудно. Купите небольшой кусочек на пробу. Разморозьте и сделайте выводы, если филе останется в розоватой или даже красной лужице.

У натуральной красной рыбы светлые прожилки в мякоти, а конкретно у качественной семги — темная спинка и серебристые бока, без ярких точек и пятен; если они есть, эта рыбина выловлена во время нереста. В этот период в ней созревает икра, а вот мякоть становится серой и невкусной.

ВЫБИРАЕМ МАГАЗИН

Маловероятна покупка качественной рыбы в маленьком магазинчике у дома. Часто в таких местах продукты залеживаются. Супермаркет или рынок с большой проходимостью — неплохие варианты.

УЛОВКИ «ПРОДАЖНИКОВ»

Подтухшую рыбу могут помыть марганцовкой, удалить из нее слизь, отрезать голову — и снова на прилавок. Если она лежит дальше некупленная — заморозка или резка на стейки. Если и тут у продавца неудача — рыбку могут отдать в кулинарный отдел, там ее замаринуют, польют соусом и поджарят или подкоптят. Специальный краситель придаст филе яркость и свежесть, жидкий дым — аромат. Смотрите не только дату на упаковке, но и на внешность продукта. А если есть дополнительная наклейка на ценнике, лучше ее оторвать и узнать правдивую информацию о дате.