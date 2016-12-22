Тюменский дом ребёнка — именно сюда тянутся сегодня многие добровольцы. Ещё не так давно можно было видеть, как малыши на прогулке чинно шествуют за воспитателем гуськом, держась с двух сторон за верёвочку, конец которой — в руках у опытного воспитателя…

Чудо рядом

Сегодня мы знаем: для этих детей, обделённых в жизни главным — материнской любовью, делают всё, чтобы и у них было детство. Еда, одежда, игрушки, тёплое участие воспитателей — всё есть. Что может дать им волонтёрская, общественная организация? Атмосферу сказки, без которой не расцветёт, не научится радоваться душа ребёнка.

— Не бойтесь дарить ребятишкам подарки. С этого может начаться еще более важное и благое дело, — рассказывает тюменка Лилия Швецова. Она одна из первых, кто несколько лет назад начал помогать детскому учреждению, организовав благотворительную акцию «Время Ангела».

Лилия поделилась с нами своей историей: «Семь лет назад я вместе с друзьями отправилась в Борковский детский дом узнать, о чем мечтают воспитанники, чтобы сделать им новогодние сюрпризы. Потом мы стали ездить туда каждую субботу. Привозили гостинцы, баловались, носили детей на руках. Играли, рисовали, читали… И через два года мне пришла мысль: взять ребенка. Супруг Евгений съездил со мной к детям один раз и принял окончательное решение: «Нам нужно кого-нибудь забрать!» Так через четыре месяца после свадьбы у нас появилась семилетняя дочь Алла. Я ее видела все два года, но сначала никак не выделяла среди других детей.

Когда мы подписывали последние документы, поняли, что на правильном пути. Биологическую маму Аллы лишили прав 27 декабря 2006 года. А нашей родной, документально, она стала 27 декабря 2011 года. Разница пять лет. День в день! Бог многократно восполнил ее утрату. Пять лет назад она потеряла мать, но через пять лет приобрела родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушку, дядей, тетей, двоюродных братьев. Три года назад Алла стала старшей сестрой.

Но чудеса еще впереди! За полтора года наши друзья и знакомые разобрали всю группу Аллы. Многие не верили, что у этих детей будут семьи, ведь они «не от профессора и балерины».

На сегодняшний день волонтеры движения «Время Ангела» помогли найти родителей более чем трем десяткам детей. Многие из них находились в Тюменском доме ребенка. А всё начиналось с обычных подарков на Новый год!

Помощь — только добровольно!

— Когда пришла работать в Дом ребенка год назад, меня сотрудники успокоили: не переживайте! У нас много волонтеров! Все проблемы решим! — рассказала главный врач Елена Полякова. — Так оно и вышло. Когда случились неожиданные перебои с памперсами, то члены попечительского совета учреждения и общественные организации моментально выручили.

Как государственное учреждение Дом ребенка получает достаточное финансирование и полностью обеспечено всем необходимым. Но тюменцы по доброй воле нередко решают собирать средства гигиены, одежду, игрушки… Конечно, всему находится применение. Малыши должны чувствовать себя как дома. У каждого ребенка есть своя одежда и обувь, какие-то личные предметы. Мягкие игрушки в медучреждении запрещены. Пластмассовые ломаются быстро. Поэтому благодаря накопленным запасам наборы для игр можно обновить в любой момент.

— Иногда мне сообщают, что где-то в интернете опубликован счет, на который можно перечислить средства для нашего учреждения. Нам такие сборы не нужны, и мы не имеем к ним никакого отношения, — разъяснила Елена Полякова. — Мы доверяем организациям, которые опекают учреждение уже не один год. Некоторые волонтеры так часто у нас бывают, что знают все текущие нужды. К примеру, недавно сломался холодильник — и быстро нашлись благотворители, которые откликнулись и привезли новый. Это Юлия Стаудж и Любовь Емельянова из региональной организации «Тепло души — детям-сиротам». Нужен ли нам ковер, какая-то мебель — всё появляется словно само собой, даже просить не приходится…

Представители общественных организаций постоянно приходят, чтобы собрать детей на прогулку. К примеру, часто играют с ребятней на свежем воздухе активисты движения «Время Ангелов». По субботам гуляют с малышами учащиеся медицинского колледжа и студенты Тюменского государственного медицинского университета, которых объединила всероссийская организация «Волонтеры-медики». У них есть медицинские книжки, поэтому девушек смело пускают заниматься с ребятами в группах.

Добровольцев, которые приходят в учреждение впервые, просят помочь именно с прогулками. А еще советуют придумать для детей что-то интересное, к примеру показать сказочное представление. Многие общественные организации успели порадовать воспитанников в дни зимних праздников. «Увидеть «живых» Машу и Медведя, поиграть с настоящим клоуном — для детей было таким счастьем!» — отметила Елена Юрьевна.

истории строки

Для сирот и подкидышей

Прошлое…

Тюменский дом ребенка ведет свою историю с 1872 года, когда 21 ноября в Тюмени на средства купцов Трусовых было основано Владимирское сиропитательно-ремесленное заведение (здание с домовым храмом во имя Святого праведного Симеона Богоприимца — покровителя младенцев).

В нем воспитывались сироты и подкидыши: от младенчества до 15 лет — девочки, до 16 лет — мальчики.

9 сентября 1919 года на базе сиропитательного заведения был организован «Дом матери и ребенка», для которого выделен деревянный дом купчихи Гусевой. В последующие годы учреждение называлось «Дом грудного ребенка», «Дом малютки», «Дом ребенка», но от этого его предназначение не менялось. Здесь выхаживали, заботились и воспитывали детей, оставшихся без родителей.

В июле 1947 года Дом ребенка переехал в здание бывших детских яслей, на улице Кузнецова, 5, где находится до сих пор. На тот момент это была самая современная в городе типовая постройка детских яслей проекта 1939 года. В 1984 году на средства от коммунистического субботника был возведен еще один корпус на 100 мест по типовому проекту начала 1970-х. В этом же году Дому ребенка присвоен статус специализированного: для детей с патологией центральной нервной системы и нарушениями психики.

…и настоящее

Сегодня Тюменский специализированный дом ребенка рассчитан на 115 мест для ребят от рождения до четырех лет. Сейчас здесь 96 детей, из них 27 — малыши до года. Половина воспитанников — с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Это светлый и уютный дом, в котором воспитанники получают всё необходимое для жизни и развития.

Большинство детей содержатся на полном государственном обеспечении по заявлению родителей, находящихся в сложной жизненной ситуации, которая подтверждена органами опеки и попечительства. К примеру, это мамы-одиночки, нуждающиеся в длительном лечении в условиях стационара; женщины, имеющие ребенка, но еще не «вставшие на ноги» — без работы и жилья; многодетные в сложный период жизни. Родители посещают своих детей. Чтобы их общение было интересным и полезным, коллектив разработал программу психолого-медико-педагогического сопровождения «Мама рядом».

Детей — в семьи!

70 процентов детей до трех лет, проживающих в Доме ребенка, в 2016 году ушли в семьи: были усыновлены, попали под опеку или вернулись к кровным родителям.

В 2010 году нашли новых мам и пап 97 детей, в 2011-м — 109, в 2012-м — 101, в 2013-м — 106, в 2014 году — 120 детей, в 2015-м — 130 ребят. В 2016 году ушли к усыновителям и опекунам 85 малышей. Их число намного уменьшилось по сравнению с прошлыми годами из-за того, что в Тюменской области женщины стали реже отказываться от младенцев в роддоме. А значит, воспитанников, подходящих для усыновления, становится меньше.

Подготоваила

Александра Бучинская.