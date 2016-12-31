Легко объяснимый трепет, смешанный с растерянностью и смущением, испытал ваш покорный слуга, когда начал понимать, что героиня нашего сегодняшнего рассказа — сама по себе часть живой тюменской истории. Имя Веры Кубочкиной в краеведческих кругах стало сегодня настолько легендарным, что наш «диалог о Тюмени» превратился в очерк о ней самой…

Патриотические корни

Член Союза журналистов России, почетный член Тюменского историко-родословного общества, член совета краеведческого клуба «Тюменская старина», Тюменского областного общественного фонда им. В.И. Муравленко. Это далеко не полный список регалий Веры Кубочкиной. За свою жизнь Вера Николаевна написала колоссальное количество статей, опубликованных в ведущих областных изданиях. С 1997 года на протяжении нескольких лет она была автором и ведущей краеведческой передачи «Факт истории», выходившей на радио ГТРК «Регион-Тюмень». Подавляющее большинство материалов, вышедших из-под её пера, посвящено военной тематике. Можно смело утверждать: Вера Николаевна является одним из главных специалистов по военной истории нашего края.

Отец Веры Кубочкиной, Николай Васильевич Калугин, был прекрасным спортсменом. В 1921 году стал первым чемпионом Тюменской губернии по лыжам, а после войны — одним из лучших мастеров по стендовой стрельбе, возглавлял областное общество охотников. Он был крестьянским сыном — предки его, помимо всего прочего, мастерили экипажи на рессорах, отделанные ореховым деревом.

По линии же матери, Татьяны Ивановны Троицкой, Вера Николаевна имеет дворянское происхождение. Она потомок графа, сподвижника Петра Великого, действительного тайного советника Петра Андреевича Толстого. Таким образом, великий русский писатель Лев Николаевич приходится Вере Николаевне двоюродным прадедом.

Сама Кубочкина утверждает: все ее предки, «независимо от происхождения и политических взглядов, самозабвенно преданы своему Отечеству — России и поэтому достойны уважения».

— Мой отец узнал о начале войны в 1941 году, возвращаясь с рыбалки, — рассказывает Вера Николаевна. — Забежал домой, переоделся, умылся и отправился в военкомат. Повестка ему пришла лишь через три дня после этого. В следующий раз мы увидели отца лишь через четыре года, после победы. Вообще война оставила нестираемый след в моей жизни. Девять человек из ближайших родственников отправились тогда на фронт — отец, его братья, старшие дети этих братьев, мамина родня… Не все вернулись домой. Я стала «дитем войны», пройдя через многие лишения страшных лет — потерю близких, голод, холод. Думаю, в последующем это и предопределило мою основную журналистскую тематику.

Прирождённый лектор

Жизнерадостность, увлеченность, целе-устремленность и постоянная творческая активность — всё это характеризует личность Веры Николаевны с самого раннего детства и по сей день.

— Действительно, я была очень активным ребенком, — подтверждает моя собеседница. — Октябренком меня на полтора месяца отправили в лагерь, где я стала пионеркой. Вожатая сразу ко мне подходит и говорит: «Будешь председателем отряда!» Как же мне нравилось командовать! Ты им: «Раз, два!», а они: «Три, четыре!»… Как-то вожатая подошла ко мне, вручила газеты — «Пионерскую правду» и «Ленинские внучата» — и заявила, что я буду лектором. Я и знать не знала, что такое лектор, однако именно тогда открыла в себе страсть к публичным выступлениям. Я очень много читала тогда, на этой почве даже зрение испортила. Зато мне очень нравилось рассказывать ребятам о том, что я прочитала. Незадолго до смерти мой муж написал статью о нашем с ним знакомстве, которое состоялось как раз в том самом лагере. Там было сказано так, дословно: «…эта самая обыкновенная со светлыми косичками девчонка по вечерам рассказывала удивительные истории из прочитанных книг. Слушали ее мы с раскрытыми ртами».

В конце 1990-х, когда у меня уже была своя программа на радио, я делала материал об истории Тюменского высшего военно-командного училища (ТВВИКУ). И когда программа была уже готова, я узнала, что в училище необходимо было прочитать лекцию об истории Тюмени. И тогда я сама вызвалась сделать это, попросила дать мне 150 студентов, первокурсников. Мне выделили полтора часа, я прочитала лекцию. А потом ко мне подошел командир из параллельной роты и попросил сделать такой же рассказ и у них — очень уж понравилось. Таким образом, по ТВВИКУ разошлась молва: не военные преподаватели, а гражданская женщина превосходно читает лекции по истории. И я стала сотрудничать с ТВВИКУ. На протяжении многих лет еженедельно я вела эти лекции, приглашала интересных гостей, которые дополняли мои сюжеты и сами рассказывали много интересного. С ТВВИКУ у меня сложились самые теплые отношения, огромная масса статей написана о курсантах, офицерах училища, дружба наша очень крепка. И сегодня мне часто звонят оттуда, приходят в гости, интересуются здоровьем, все ли у меня хорошо. Я очень люблю этих ребят.

Историческо-лирическое отступление

3 декабря 2016 года в «Тюменских известиях», в рубрике «Пешком по Тюмени», вышел мой материал «Чугунное наследие Николая Машарова». Вера Николаевна не осталась равнодушной к публикации, тут же поведав мне об интересном факте своей биографии:

— Семья наша была напрямую связана с родственниками тюменского мецената. Дело в том, что в двадцатых годах прошлого века в Тюмень приехал дядя моей мамы, Николай Николаевич Веденяпин. Он снимал просторную комнату у родной сестры Николая Машарова Таисии Дмитриевны, в доме, который купец подарил ей после смерти мужа, Глуховцева Никодима Ивановича. Дом этот сохранился, он находится по адресу: Ямская, 12. В те годы это был превосходный особняк. Стоит сказать, что Николай Николаевич тогда работал в землеустроительном отделении сельхозтехникума, где в те же годы обучался Николай Иванович Кузнецов. Думаю, будущий великий разведчик вполне мог посещать лекции моего деда.

Впоследствии Таисия Дмитриевна продала тот особняк и купила небольшой дом по соседству (Ямская, 14, дом не сохранился. — Д.П.). Мы с мамой и маленьким братиком, что родился за месяц до начала войны, были приглашены жить туда. К Таисии Дмитриевне приходили гости — родной брат Дмитрий Дмитриевич Машаров, дочь Ивана Петровича Колокольникова Валентина Ивановна. Тогда я не могла понять, почему, когда мы разговаривали нормально, они все время перешептывались между собой. Лишь потом мне стала понятна природа их опасливости.

Таисия Дмитриевна была очень набожным человеком — у нее я впервые увидела иконостас, зажженные лампадки. Утром и вечером она часами могла, стоя на коленях, читать молитвы. Сегодня есть очень много потомков купеческой семьи, в том числе и в Тюмени, и было бы здорово, если бы они не забывали о своих корнях, чтили, интересовались…

Любовь к истории

— Где бы я ни работала, карьера моя прямо или косвенно касалась воспитания и обучения молодежи, — вспоминает Вера Николаевна. — Однако с самых ранних лет стержнем через мою жизнь проходила тяга к истории, любовь к изучению и сохранению наших корней.

В девятом-десятом классах, в школе №21, я ходила в исторический кружок. Один раз мне дали тему для доклада — гражданская война в Сибири. Готовилась я очень серьезно, посещала парткабинет, ходила в горком партии, перечитала множество книг. И доклад вышел на славу. А потом я поехала в Ленинград, поступать на исторический факультет. В послевоенные годы конкурс был огромным — на 50 мест 650 человек. Первый экзамен сдавали профильный — историю. И каково было мое удивление, когда первым вопросом в билете стояло: «Гражданская война в Сибири»! Помню, начала рассказывать, а один из принимающих преподавателей откинулся в кресле, другой снял очки — крутит на пальце… После длинного и подробного рассказа они лишь спросили меня, где я учила историю, на что я гордо ответила: «В Тюмени. В двадцать первой школе». Без ответов на другие вопросы мне поставили пятерку. В дальнейшем я закончила исторический факультет с отличием и стала учителем истории.

Я твердо убеждена: каждый человек, где бы он ни жил, должен иметь хотя бы элементарные сведения о своей родине, о месте своего проживания. Меня искренне удивляет и расстраивает пассивность и незаинтересованность некоторых наших соотечественников. Так, например, однажды женщина, живущая на улице Артамонова, предположила, что, поскольку много улиц в городе называют именами фронтовиков, то и Артамонов из их числа. Как же она была удивлена, когда я рассказала, что Прокопий Артамонов вместе с Василием Гольцовым, чьим именем названа соседняя улица, — это жители Викуловского района, которые в послевоенные годы создали образцовый колхоз имени Фрунзе, благодаря чему стали первыми в Тюменской области Героями Социалистического Труда. Подобных примеров незнания — или нежелания знать — очень много, даже среди образованных граждан.

Вместо вывода

В завершение нашего разговора Вера Николаевна удивила:

— А вы знаете, за годы моей карьеры, при огромном количестве публикаций в различных периодических изданиях, сборниках и так далее, у меня не вышло ни одной книги (функционерам книгопечатания стоит обратить на это внимание. — Д. П.). Однако в моём возрасте, а мне идет восемьдесят восьмой год, я остаюсь единственным в Тюмени официально пишущим журналистом.

Хорошим подтверждением этих слов служит такой факт: на днях Вера Николаевна была награждена Союзом журналистов Тюменской области дипломом «За верность журналистике». Еще факт: только 2016 году было опубликовано свыше двадцати ее материалов в ведущих изданиях области.

Дорогой читатель! Если у вас есть тема, которую вам хотелось бы обсудить в «диалогах о Тюмени», об истории города — местах, людях, событиях, происходивших здесь, то присылайте свои письма с рассказами, пожеланиями, предложениями по адресам: 625018, г.Тюмень, ул.Республики, 52; эл. адрес gazeta@t-i.ru, с пометкой «Для Дмитрия Падерина». Также вы можете написать мне лично, e-mail: pdl_83@mail.ru, либо в личные сообщения на моей страничке «ВКонтакте».