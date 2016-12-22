Признаться, небольшую очередь из трёх человек к терапевту в Аромашевской районной больнице мы вначале всерьёз разозлили. Ишь, городские наглецы: только подошли — и сразу в кабинет! На селе так не принято…

Верить в свои силы

Однако, узнав, что об аромашевском докторе сюжет для областной газеты делаем, бабушки сменили гнев на милость. «Так вы фотографировать нашу Анну Григорьевну за работой будете? — переспросили. — Конечно, проходите…»

А дальше началось самое интересное: пока фотограф ловил удачный кадр в кабинете доктора, пациентки в коридоре снабжали меня информацией. Всего за несколько минут ухитрились рассказать всю биографию Анны Плесовских… Вот они, особенности работы на селе. Нравится или нет — твоя жизнь здесь как на ладони.

Впрочем, Анну Григорьевну такое внимание не пугает. Сельский уклад ей не в новинку: родилась и выросла в Аромашево. В город уезжала только на время учёбы в Тюменской медакадемии (теперь — университет).

— Сложно было вам, деревенской девчонке, поступить и учиться в вузе? — интересуемся, дождавшись окончания приёма.

— Не помню сложностей, — пожимает плечами. — Главное — их не бояться, верить в свои силы. В школе твёрдо знала, куда буду документы подавать, какие экзамены сдавать придётся. К ЕГЭ по химии, биологии готовилась основательно. Понимала, помимо школьных уроков дополнительные занятия требуются. В интернете тесты находила по предметам и решала. Уже начиная с девятого класса, с подружкой к репетитору ездили в соседнюю деревню — Юрминку, на автобусе. В восемь утра, в выходные… Мотивация была сильная! Знаешь, чего хочешь, ставишь цель — и добиваешься её. От нашей больницы направление дали. Я знала, куда пойду работать после вуза. И в академии учиться нравилось. Как-то сразу влилась в образовательный процесс. Первую сессию на пятёрки сдала.

Детская мечта

Стать доктором Анна решила ещё в школе. Точнее, в пятом классе! Откуда такая тяга к медицине появилась, мечта стать доктором, и не догадывается. В семье никто с этой профессией не связан. Родители — простые сельские труженики. Тем удивительнее было стремление девчушки брать в библиотеке не детективы или приключенческие романы, а серьёзные книги.

— У меня библиотекари так и спрашивали: «Зачем тебе анатомические атласы? Это же взрослая литература!» — смеётся. — А мне они казались такими интересными, что оторваться не могла. Конечно, в пятом-то классе толком ничего не понимала, больше картинки рассматривала, но оттого ещё любопытнее было. Ещё нравилось играть в «доктора»: бабушек своих усаживать на диван, расспрашивать о самочувствии, обследовать… Они охотно шли ко мне «на приём».

Теперь к Анне Григорьевне спешат на приём не только жители Аромашево, но и других сёл и деревень: Юрминки, Кармацкой, Смородиновки, Большескаредной… Участок у терапевта солидный, 2300 человек (взрослое население). Разумеется, если нужно, доктора принимают пациентов и с других участков.

— В помощи никому не отказываем, — уверяет Анна Плесовских.

— Сколько человек за день приходит на приём? — допытываемся.

— Зависит от времени года. Когда буйствуют грипп и простуда, — 30-40. В среднем же 25 человек. Каждый — со своим характером, со своими проблемами. Случается, жалуются доктору на жизнь. Особенно поначалу, как только стала здесь работать, бабушкам хотелось мне всё непременно рассказать. С деталями и подробностями. Куда деваться, слушала. Теперь просто новости сообщают. Понимают, что время приёма ограничено, да и повторяться незачем.

— Молодому доктору пациенты доверяют?

— Как же без доверия лечением заниматься? — отвечает вопросом на вопрос. — В первые месяцы работы приходили пациенты, которые просили врача постарше и опытнее. Их было немного, два-три человека. Потом ничего, приняли. Думаю, одному, второму, третьему помогло назначенное лечение — вот и другие стали доверять. Порой нелегко их переубедить, что нужно именно это лекарство, а не то, которое в рекламе по телевизору. Сейчас и интернет в деревню пришёл. Есть те, кто старательно изучает статьи всевозможные — и диагноз сам себе ставит. Бабушки чересчур доверяют слухам. Думают: помогло кому-то средство — значит, и мне поможет. Беседуешь, объясняешь, что врач лекарства выписывает, учитывая и результаты осмотра, и анализов… К счастью, удаётся достучаться.

Более 20 человек в день бывает на приёме у сельского доктора.

Школа жизни для врача

Анне Плесовских удалось воплотить в жизнь детскую мечту. Сейчас, уверяет, поняла, что не ошиблась в выборе профессии:

— Если бы была возможность время, как киноплёнку, «отмотать» назад, ничего не меняла бы. Не вижу себя без белого халата. Нашла себя именно в медицине.

Вживаться в профессию собеседница начала ещё студенткой. Работала медсестрой в реанимации в областной клинической больнице № 2.

— Это была хорошая школа жизни для меня как будущего врача, — рассуждает Анна Григорьевна. — Рада, что удалось её пройти. Мои учителя в академии настаивали: нужно поработать санитаркой или медсестрой, чтобы стать хорошим доктором. Надеюсь, мне это удастся…

— Ещё секрет успеха для врача — постоянное самообразование, — продолжает разговор. — Главный эндокринолог Тюменской области Людмила Суплотова, тоже мой учитель, советовала: каждый день читайте специальную литературу. Медицина постоянно развивается, то же самое должен делать и врач! Совету Людмилы Александровны следую. По вечерам читаю научные статьи. Если появляется возможность, бываю на конференциях и семинарах. Руководство нашей больницы такое желание только приветствует. К слову, поддержали и мой интерес к эндокринологии. Недавно получила сертификат, лицензию. Веду приём. Как оказалось, такой специалист в селе тоже востребован. Конечно, теперь и нагрузка возросла. Но… Когда любишь свою профессию, работа — в удовольствие. Рада, что могу быть полезной.

Помогает в работе и дружный коллектив. Коллеги, по словам Анны Плесовских, приняли её очень доброжелательно.

— Многих теперь уже коллег знаю с детства, — улыбается. — Медсестра, с которой сейчас веду приём, работала раньше в школе. Наверное, потому и легко нашли общий язык. Если возникают вопросы, сомнения, консультируешься со старшими товарищами. Есть у кого спросить совета! И это — правильно. Так и должно быть.

— Говорим всё о работе. Отдыхать успеваете? — не могу удержаться от вопроса.

— Стараюсь. Хотя… бывают такие случаи, которые заставляют задуматься, не дают покоя и по вечерам. Обращаются за консультацией и соседи. Но уверена, не нужно смешивать работу и дом. Считаю, это неправильно. Даже у, казалось бы, обычного и «несерьёзного» покалывания в боку могут быть самые разные причины. Чтобы поставить диагноз, назначить лечение, нужно полноценное обследование. Его лучше проводить в больнице. Соседи, как правило, со мной соглашаются — и приходят на приём.

— Мы холим и лелеем наших врачей. Стараемся окружить их заботой и вниманием, — отметила заместитель главы Аромашевского района по социальным вопросам Ирина Таржеманова. — Привлечь молодых специалистов в район помогает проект «Земский доктор». Анна Плесовских стала её участником. Кроме того, докторам предоставляется служебное жильё. Такая поддержка даёт свои результаты. Специалистов в нашей больнице теперь хватает.