Три тюменских пары стали победителями и призёрами первенства УрФО по танцевальному спорту в рамках Кубка губернатора Тюменской области. За три дня соревнований судейская коллегия оценила более 1 500 выходов на танцпол.

Воспитанники тюменского Центра танцевального спорта Валентин Ершов и Наталья Воробьева в категории «Юниоры-1» стали обладателями второго золотого кубка. В первый день состязаний пара представляла латиноамериканскую программу. Итогом второго дня стала победа среди исполнителей медленного и венского вальсов, танго и медленного фокстрота.

Никита Шипицын и Анна Захарова из тюменского танцевально-спортивного клуба «Фантазия» победили в рейтинге «Юниоры-2»: ребята выступали только с европейской программой. Никита так прокомментировал выбор тренеров Анны и Татьяны Печериных: «Идет подготовка к первенству России по стандарту в Лобне. Через неделю мы будем в нем участвовать».

Серебряными призерами категории «Дети-1» в двоеборье стали восьмилетний Равиль Рахимов и шестилетняя София Давыдова. По словам воспитанников Центра спортивного танца, победа им далась тяжело. Однако юные танцоры стали лучшими, представив медленный вальс, танго, квикстеп, самбо, ча-ча-ча и румбу.

Формэйшн «Вера» представила новую программу «Звезда».

По словам президента Федерации танцевального спорта Тюменской области Веры Шереговой, Кубок губернатора позволяет детям оценить свои перспективы, повысить профессиональный статус — и сэкономить родительский бюджет: «Поездка на соревнование включает затраты на дорогу, гостиницу, питание, участие в турнире. В области танцами занимаются более трех тысяч детей. Выезжают на первенства лишь десять процентов. В 2017 году в Кубке губернатора приняли участие примерно 80 процентов тюменских спортсменов из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюмени и других городов. Это очень хорошо для области. Ради этого мы проводим Кубок губернатора».

Напомним, 28 и 29 января Кубок губернатора Тюменской области принял участников мирового турнира WDSF Open и первенства УрФО, на котором в последний день в латиноамериканской программе тюменцы Валентин Космачев и Алена Коченгина стали золотыми призерами на турнире мировой серии WDSF, а Иван Коротченко и Анна Кудрявцева завоевали второе место.

Воспитанники клуба «Пионер» и участники формейшн «Вера» опередили 44 пары. Как признались победители, танцевать на международных турнирах несложно… в том случае, если постоянно тренируешься. Спортсмены отработали латиноамериканскую программу в своё удовольствие.

«Когда зал поддерживает, танцевать легко. Зрители — это те же самые судьи», — считает Валентин Космачев.

Двухдневный турнир мировой серии WDSF Open в тюменском спортивном комплексе «Центральный» собрал 36 пар в европейской программе и 44 пары в латиноамериканской из семи стран мира. Второй день соревнований традиционно собрал аншлаг.

«Хотелось танцевать для зрителей, болельщиков — здесь на нас смотрели друзья и родители, они очень редко видят нас на паркете в личной программе. Турниры в Тюмени дают возможность нашим близким увидеть нас вживую», — поделилась участница ансамбля «Вера» Анастасия Харитонова.

В рамках вечернего отделения зрителей порадовал показательными выступлениями ансамбль «Вера», который в прошлом году в Венгрии завоевал золотые медали чемпионата мира в европейской программе среди коллективов «формейшн».