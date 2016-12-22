Зоя Васильевна ЧУГУНОВА родилась 7 февраля 1921 года в деревне Вакарино Казанского района.

Зоя Васильевна ЧУГУНОВА родилась 7 февраля 1921 года в деревне Вакарино Казанского района. В 1939 году окончила Ишимскую фельдшерско-акушерскую школу, получив профессию медицинской сестры, и до начала войны работала в Ильинской больнице. В августе 1941-го призвана в ряды РККА, службу начала на строительстве госпиталя на станции «Приморская» на Дальнем Востоке, там же и служила, участник войны с Японией. После демобилизации жила с мужем в Северной Корее, Башкирии. Вернувшись в родные края, долгое время работала старшей медсестрой в Казанской районной больнице. В настоящее время проживает в селе Луговое Тюменского района. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.

Василий Михайлович ПОПОВ родился 7 февраля 1926 года в селе Бердюгино Ялуторовского района. В ряды Красной армии призван в 1943 году, участвовал в войне с Японией, после её окончания служил во флоте. Демобилизовавшись в 1950-м, трудился на Ялуторовском лесозаводе кочегаром, машинистом, затем начальником паросилового хозяйства. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. В настоящее время проживает у дочери в Тюмени.

Рубрику ведёт Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк России».