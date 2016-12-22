Отметить День российской науки ночью — такое предложение студентам и молодым предпринимателям поступило от Школы инновационного мышления.

«Ночь в технопарке» — называется очередное мероприятие школы, которое пройдёт 10 февраля в зале «Атриум» и начнётся в 19-00.

Как сообщают организаторы, ключевым событием «ночи» станет дискуссионная площадка, посвященная развитию IT и исследованиям в области искусственного интеллекта. В рамках этой площадки пройдет лекция экспертов Стэндфордского университета. Кроме того, в обсуждении примут участие и местные эксперты: Ильдар Хусаинов, директор федеральной риелторской компании «Этажи», и Вадим Филиппов — генеральный директор компании «ОКАС», являющейся резидентом бизнес-инкубатора Тюменского технопарка и IT-кластера фонда «Сколково».

Параллельно ночные гости технопарка смогут познакомиться с работой проекта «Инфопарк», участников также ждет выбор лучшего «слэмера» в рамках самого известного в мире проекта популяризации науки Science Slam, знакомство с профессиями будущего, интер­активная экскурсия и презентация возможностей Тюменского технопарка, полигон «Робо­Квест», мастер класс по 3D-моделированию от «ПроектЛаба» Центра робототехники и АСУ Тюменской области, выездная экспозиция музея «Атом» и многое другое.

По словам директора Тюменского технопарка Андрея Саносяна, для построения современной экономики невозможно ограничиться только финансовой и инфраструктурной поддержкой бизнеса: «Главный ресурс сегодня — это человек, необходимо учить предпринимателей мыслить нестандартно, работать с идеями, не ограничивать себя уже имеющимися решениями. Поэтому наша задача — предоставить студентам и молодым предпринимателям максимальные возможности для развития, приобретения новых знаний, обмена опытом и общения с экспертами международного и всероссийского масштаба».

Более подробную информацию о «Ночи в технопарке» в ближайшее время можно будет получить в социальных сетях ВКонтакте, Facebook.

Участие в мероприятии бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на портале. Можно отправить письмо на электронный адрес tehnopolis72@bk.ru. Дополнительная информация по телефону 534-000, доб.1028, 1023, 1019.

по материалам пресс-службы Школы инновационного мышления.