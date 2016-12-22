Криминальная история, рассказанная нашей газетой немногим более двух месяцев назад («Чужой среди своих»), получила продолжение. Против «героя» публикации возбуждено уголовное дело.

В статье «Чужой среди своих» «Тюменские известия» (от 02.12.2016 года) писали о неблаговидной деятельности Сергея Борисевича, заместителя директора по безопасности Тюменских распределительных сетей филиала «Тюменьэнерго». Куратор всех договоров охраны наладил систему «личной мотивации», позволяя работать частным охранным предприятиям лишь при одном условии: откате в размере не менее 10 процентов от стоимости услуг. Несложно представить себе масштабы мздоимства, если учесть, что компания ежегодно направляет на оплату охранных услуг около ста миллионов рублей, ведь электроподстанции, базы, административные здания и прочее имущество филиала расположены по всему региону.

Размер «вознаграждений» рос наравне с аппетитами энергочиновника. К денежным откатам прибавлялись требования о натуральной «помощи»: в строительстве дома, приобретении машин и квартир, трудоустройстве нужных людей, проведении банкетов и прочих «мероприятий». В какой-то момент у предпринимателей, вынужденных таким образом «благодарить» Сергея Борисевича, закончилось терпение, и они обратились в службу безопасности «Тюменьэнерго» в Сургуте.

Служебное расследование, проведённое силами службы безопасности «Тюменьэнерго», подтвердило факты злоупотреблений. Более того, был официально задокументирован и записан на скрытую камеру момент передачи очередной взятки. Видеозаписи и прочие материалы тогда же были направлены в прокуратуру региона. И вот на минувшей неделе Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области по результатам проверки поступивших материалов приняло решение о возбуждении в отношении Сергея Борисевича уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 7 ст. 204 (Коммерческий подкуп) УК РФ. По данной статье грозит наложение штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа либо лишение свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа. В обоих случаях дополнительно может быть вынесено решение о лишении права занимать определённые должности на срок до пяти лет.

Мы связались со службой безопасности «Тюменьэнерго» в Сургуте. Сергей Квачадзе, заместитель генерального директора по безопасности, заявил о твёрдом намерении и далее бороться с коррупционерами, порочащими честь компании. И призвал не замалчивать факты вымогательства и иных коррупционных проявлений, если с таковыми кому-то пришлось столкнуться. Передать информацию можно по бесплатному телефону доверия «Тюменьэнерго»

8-800-200-55-03.

«Тюменские известия» будут следить за развитием событий.