Уникальную экспедицию готовят ямальские активисты. Они планируют пройти по следам знаменитого путешественника Фритьофа Нансена, который более 120 лет назад побывал здесь на своём легендарном корабле «ФРАМ».

Путешествие намерено совершить Ямальское региональное отделение Русского географического общества. Руководство экспедицией взял на себя таркосалинский радиолюбитель и путешественник Игорь Знаменский.

За его плечами такие нашумевшие проекты, как экспедиции в Верхне-Тазовский заповедник и на Мангазею, на острова Обской губы, острова Литке и Шокальского, а также на остров Добржанского на Камчатке.

На следующей неделе будет дан старт проекту из цикла «Легенды Арктики», посвященному 120-летию плавания команды Фритьофа Нансена (1893-1896 годы). Участие в нем принимают жители Ямала, Тюмени, Норильска, Петропавловска-Камчатского, Москвы и Перлеслеута.

Как сообщает управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью администрации Пуровского района, основная часть группы отправится на снегоходах из райцентра — Тарко-Сале. Далее по пути — Самбург, Антипаюта, Сеяха, где к экспедиции присоединятся еще несколько участников. На метеостанции Соп-Каргу к группе добавятся экстремалы, приехавшие из Норильска.

Полный состав двинется на остров Диксон, а затем — на острова. Участники пройдут мыс Стерлигова, острова Скотта Гансена, архипелаг Норденшёльда, острова Нансена и Тыртова, завершив дистанцию на островах Фирнлея (Красноярский край), открытых Нансеном в ходе Норвежской полярной экспедиции.

Достичь их за полтора месяца — не единственная цель проекта. Во время пути планируется вести видеосъемку, фотографирование уникальных географических объектов, арктической флоры и фауны. Впоследствии эти материалы станут доступны широкой общественности.

В задачи группы входят также наблюдение за природными и погодными явлениями, проведение сеансов радиосвязи в любительском радиоэфире с каждого из островов.

А в сентябре 2017 года начнется второй этап. Путешественники будут покорять просторы на корабле. Маршрут завершит самая дальняя северо-западная точка России — остров Виктория. Путешествие пройдет не только в рамках экспедиции, но и станет частью международной радиолюбительской программы «Острова в эфире».