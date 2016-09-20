Депутату Владимиру Ульянову поручили представлять интересы Тюменской областной Думы на федеральном уровне.

На очередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели вопрос «О назначении представителя в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при рассмотрении проектов федеральных законов, внесенных Тюменской областной Думой». Сотрудничать с федеральными коллегами региональные парламентарии доверили «единороссу» Владимиру Ульянову. Председатель комитета Фуат Сайфитдинов считает это решение взвешенным и абсолютно правильным.

— Владимир Ильич имеет большой правовой опыт, глубокие знания всех этапов законотворческого процесса и наработанные связи с представителями нижней палаты российского парламента, — подчеркнул депутат.

По словам Владимира Ульянова, сегодня на федеральном уровне принимается не более 4-5 процентов законодательных инициатив регионов. По самым разным причинам. Иногда позиция федеральных законодателей не совпадает с мнением инициаторов законопроекта, иногда предложение отвечает интересам лишь одного-двух субъектов Российской Федерации, а не большинства регионов. Региональный парламентарий предложил коллегам более внимательно подходить к предложениям, направляемым в Государственную Думу.

— Работа предстоит серьезная, — заявил Ульянов. — Надо будет пройти всевозможные фильтры, получить заключения профильных министерств, экспертных советов, думских комитетов и всех убедить в необходимости предлагаемого законопроекта.

Добиться этого бывает непросто. Об этом свидетельствует и то, что на заседании комитета депутаты большинством голосов отправили на доработку сразу два законопроекта — коммунистов и либерал-демократов. Представители КПРФ в областной Думе предлагали внести изменения в Избирательный кодекс региона, согласно которым время, отведенное на досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях, ограничивается тремя днями. По мнению руководителя фракции Тамары Казанцевой, это позволит сэкономить бюджетные средства, а также поспособствует снижению случаев фальсификации выборов.

— Тамара Николаевна, сколько за последние три года было подано жалоб на нарушения при досрочном голосовании и сколько исков удовлетворено судом? — поинтересовался Владимир Ульянов — Согласовали ли законопроект с коллегами из автономных округов?

Тамара Казанцева смогла назвать лишь один принятый к рассмотрению факт нарушения, а также сообщила: в случае одобрения документа в первом чтении он до 27 февраля будет направлен в автономные округа.

По мнению председателя Тюменского облизбиркома Игоря Халина, сейчас работает четко отлаженная система, которую коммунисты, по сути, предлагают разрушить. В итоге избирательные комиссии могут столкнуться с серьезными проблемами.

— Условия жизни людей на севере и на юге региона серьезно отличаются. Я попыталась приложить законопроект к Сургутскому району и увидела массу сложностей, — поддержала Игоря Халина заместитель председателя областной Думы Галина Резяпова. — Трех дней, отведенных для голосования, очень мало. Граждане будут жаловаться на ущемление своих прав.

Не менее бурно обсуждался и законопроект либерал-демократов, предлагающих наделить думские фракции правом проводить депутатские расследования. По словам руководителя фракции ЛДПР в областной Думе Глеба Трубина, парадокс состоит в том, что один депутат может проводить расследование, а группа депутатов — нет. По его мнению, наделение фракций такими полномочиями поможет более тщательно осуществлять контроль.

После долгой дискуссии региональные парламентарии решили, что предложенный к рассмотрению документ нуждается в серьезной доработке.