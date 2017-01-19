Тюменские депутаты убеждены: сила воздействия на чиновников со стороны института уполномоченного по защите прав предпринимателей сравнима с ядерным оружием.

Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, представила в Тюменскую областную Думу свой четвёртый ежегодный отчёт. Его предварительное обсуждение состоялось на заседании комитета по экономической политике и природопользованию.

Правильное лечение

За отчётный год уполномоченному поступило 268 обращений. На 76 страницах доклада в деталях расписаны суть проблем и предпринятые меры. Подчеркнём: 96 процентов всех заявленных требований о восстановлении прав предпринимателей было удовлетворено.

— Столь высокая результативность говорит о том, что мы ставим верный диагноз и назначаем правильное лечение, — заключает Лариса Невидайло, приводя в качестве примера отмену утилизационного сбора на автоприцепы. — Без лишней скромности скажу, что общественная волна, покатившаяся по всей России, зародилась и набрала силу в Тюменской области. Изначально к нам обратились производители, возмущённые не столько самим утилизационным сбором, сколько его размером. Если сам прицеп стоил 210 тысяч рублей, то сбор составлял 390 тысяч. Под угрозой закрытия только в нашем регионе оказались семь заводов. Мы объединились, подключили Бориса Титова, уполномоченного при президенте страны, встретились с министром промышленности Денисом Мантуровым, проинформировали о проблеме главу государства. В итоге производителей прицепов от уплаты сбора освободили. Если честно, они даже не мечтали об этом.

Ещё один предприниматель с помощью обращения смог не только сохранить собственный бизнес, но и отстоять интересы целой «отрасли». Много лет он занимался уничтожением грызунов и насекомых в социальных учреждениях. Однако при заключении очередного контракта получил отказ. Администрация района сослалась на письмо Мин­здрава о необходимости лицензии на медицинскую деятельность. Лариса Невидайло проинформировала Федеральную антимонопольную службу о системном давлении на бизнес и административных барьерах, ограничивающих доступ предпринимателей к государственным и муниципальным заказам. ФАС России поддержал позицию тюменцев, обязав Минздрав опубликовать новую информацию — об отсутствии необходимости получения медицинской лицензии на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию.

При содействии Бориса Титова Министерство труда РФ расширило перечень иностранных специалистов, для привлечения которых работодателям не надо получать квоты. В список внесли девять профессий, в том числе шеф-повара и организатора путешествий. Теперь достаточно оформления российской визы и разрешения на работу. Существовавшее ранее квотирование заметно ограничивало развитие сетей азиатских и европейских ресторанов, оказание прочих «национальных» услуг.

Лариса Невидайло: "Бизнес перегружен оплатой расходов на труд. Сумма страховых взносов и налога на доходы достигает 43 процентов. В таких условиях предпринимателям нет никакого стимула ни увеличивать зарплату, ни выводить её из тени."

«Просто смерть!»

— Выделю несколько системных проблем, которые волнуют тюменских предпринимателей особенно остро, — продолжает Лариса Невидайло. — Прежде всего, это большой объём отчётной нагрузки. Микропредприятие, имеющее одну машину и офис, при упрощённой системе налогообложения обязано заполнить 45 форм в год! Подаются они с различной периодичностью. Штрафы за нарушение сроков исчисляются десятками тысяч рублей. Мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить эту нагрузку за счёт установления единой упрощённой формы, освободив предпринимателей от подачи никому не нужной информации, которая и так уже имеется в том или ином органе.

Не менее болезненная тема — чрезвычайно высокая фискальная нагрузка. Сумма налога и страховых взносов на фонд оплаты труда доходит до 43 процентов. В таких условиях, считает уполномоченный, у предпринимателей нет никаких стимулов ни к росту официальной заработной платы, ни к выводу её из тени. При столь высоких ставках наш бюджет гораздо больше теряет доходов, нежели приобретает.

— Просто смертью для сельских предпринимателей является обязательный переход на онлайн-кассы, — констатирует Лариса Невидайло. — Во-первых, новая контрольно-кассовая техника очень дорогая, без перспектив окупаемости. Во-вторых, во многих местах вообще нет интернета или он очень нестабилен. Мы предлагаем освободить от введения интернет-отчётности предпринимателей всех сёл и деревень, за исключением районных центров. Сельских предпринимателей вообще следует выделить в особую категорию, разработав для них дополнительные меры поддержки. Не столько даже материальной. Те же штрафы, зачастую разорительные, абсолютно одинаковы, что в областном центре, что в глухой деревне.

Верхушка айсберга

— Зная о работе Ларисы Кирилловны не понаслышке и испытав проблемы предпринимателей на собственной шкуре, могу отметить, что представленный отчёт является лишь верхушкой айсберга, — берёт слово депутат-единоросс Алексей Салмин, с нуля создавший крупнейший в регионе автомобильный холдинг «Автоград». — Для предпринимателей наличие такого института и активная деятельность уполномоченного сравнимы с ядерным оружием, которое заставляет чиновников лишний раз задуматься, прежде чем нападать на бизнес. Особенно сейчас, когда ужесточён федеральный закон о полиции и упрощена процедура возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей.

Пользуясь случаем, депутат проинформировал докладчика об обращении собственников центра отделочных материалов «Европа». Можно ли им помочь, урегулировав конфликт с органами власти и предотвратив снос трёхэтажного торгово-выставочного комплекса?

Лариса Невидайло заверила, что в курсе проблемы. Однако по «Европе» есть уже решения судов о признании постройки незаконной и её сносе. Помочь сейчас может только амнистия самовольной застройки.

Депутат-единоросс Эдуард Омаров, вице-президент «Опоры России», возглавляющий региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства, поинтересовался результатами деятельности уполномоченного по узакониванию самостроев. Ведь только в Тюменской области речь идёт о многих десятках объектов, о сотнях рабочих мест. Удалось ли кого-то спасти?

— Все необходимые механизмы с областными департаментами инвестиционной политики и имущественных отношений отработаны, — замечает Лариса Невидайло. — Но это федеральный закон, и наша инициатива продвигается очень сложно. Даже при поддержке губернатора Владимира Якушева. Когда ко мне с подобной бедой приходят предприниматели, особенно из муниципалитетов, я советую им не обращаться в суд. К сожалению, судебная практика говорит о том, что решение будет не в их пользу. Все надежды сейчас исключительно на амнистию. В этом году будем снова на всех уровнях продвигать её, предлагая узаконить самовольные постройки, соответствующие нормам безопасности и градостроительным регламентам.

Алексей Салмин,

депутат Тюменской областой Думы (фракция «Единая Россия»):

— Для предпринимателей наличие института уполномоченного по защите их прав сравнимо с ядерным оружием. Оно заставляет чиновников лишний раз задуматься, прежде чем нападать на бизнес.

Чёрствый пряник

Сергей Морев, депутат от «Справедливой России», поинтересовался у докладчика: как Тюменская областная Дума могла бы поспособствовать решению накопившихся у предпринимателей проблем?

— В регионе все решения принимаются оперативно, — отвечает Лариса Невидайло. — Скажем, областной закон, увеличивший с пяти до восьми лет рассрочку выкупа арендуемого у муниципалитета или государства имущества, был принят уже через четыре месяца после обращения к нам предпринимателей. Вскоре выйдем на вас с предложениями по сельскому бизнесу. С федеральным законодательством всё гораздо сложнее. Мы несколько лет пробивали поправки в Налоговый кодекс, которые позволили бы вывести самозанятых из тени. В конце прошлого года их приняли, правда, далеко не в том виде, как предлагала Тюменская область. Мы заявляли 47 видов деятельности и оформление трудовой деятельности после двухлетних налоговых каникул через ежегодное приобретение патента. Прошли же только четыре вида деятельности — репетиторы, уборщицы, няни, сиделки. Причём все они обязаны не позднее чем через два года зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и сполна уплачивать налоги. Такой «пряник» явно не сработает, сколько-нибудь заметного эффекта мы не увидим. Остаётся надеяться, что принятые изменения не станут финальной точкой. Всего у меня в работе одиннадцать законодательных инициатив.

Депутат от ЛДПР Денис Садовников, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале, акцентировал внимание на попытках государства ликвидировать единый налог на вменённый доход. Станет ли его адекватной заменой патентная система?

— Прекращение действия единого налога ударит по большинству предпринимателей, — высказывает мнение Лариса Невидайло, организовавшая в регионе мощнейший ресторанный холдинг «МаксиМ». — Это очень удобный, понятный и прозрачный налог. Федеральный законодатель предоставил регионам право варьировать его в пределах от 5 до 15 процентов. Семь лет назад мы вышли на Владимира Якушева, и губернатор вместе с Тюменской областной Думой поддержали нашу позицию, законодательно закрепив минимально возможную ставку для всех видов деятельности. Сегодня этот режим, по крайней мере в Тюменской области, гораздо выгоднее действующей патентной системы. Отменить ЕНВД хотели ещё в 2015-м, но всей страной мы добились продления его действия сначала до 2018-го, а теперь до 2021 года. И дальше будем работать в этом направлении.

Динамика стабильно положительная

Единоросс Инна Лосева, председатель думского комитета по экономической политике и природопользованию, поинтересовалась развитием предпринимательства в регионе.

— Мне каждый год традиционно задают этот вопрос: растёт ли бизнес? — призналась Лариса Невидайло. — Готова доложить: сегодня в Тюменской области действуют 29875 индивидуальных предпринимателей и 33356 юридических лиц. Несмотря на все проблемы и тяжёлую экономическую ситуацию радует стабильно положительная динамика: в 2014-м вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей оказалось на 16 больше, чем прекративших свою деятельность, в 2015-м прирост составил 440, а в 2016-м — уже 1317. Среди юридических лиц наблюдается сокращение — на 4400 за прошлый год. Но, как заверили меня в налоговой службе, всё это следствие активной работы по зачистке реестра от неработающих предприятий, тех, кто не предоставлял отчётность и не совершал операции. Более точные цифры будут позднее, когда статистика обнародует официальные данные.

Профильный комитет рекомендовал Тюменской областной Думе принять отчёт уполномоченного. Самой же Ларисе Невидайло — усилить взаимодействие с комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Тюменской области, а также с контролирующими и надзорными органами. Тем самым обеспечив защиту прав предпринимателей и добросовестную конкуренцию, в том числе при поставках местной продукции в федеральные торговые сети.