7 февраля в Музейно-выставочном комплексе имени Шемановского отметят 100 лет со дня рождения «первого певца Ямальского Севера» Ивана Истомина.

Все знают Истомина как писателя. С художником Истоминым знакомы немногие. Исправить это взялись сотрудники МВК. 16 февраля на балюстраде музея откроется выставка «Творящий силой духа», на которой будут представлены три картины Ивана Истомина — «Ленин на Ямале», «Арест Ваули Пиеттомина» и «Выкуп аманата», а также многочисленные наброски, документы и фотографии. В том числе книги отзывов посетителей художественных выставок, проходивших в Салехарде в 1947 и 1948 годах.

Музейщики отмечают, что Иван Григорьевич, несмотря на перенесённую в детстве тяжёлую болезнь и последовавшую за ней инвалидность, отлично рисовал. Карандашом, тушью, красками изображал он родное село Мужи, ямальскую природу, рыбаков, охотников, полноводную Обь… Его работы не раз выставлялись на выставках в Салехарде и Тюмени. И всегда удостаивались похвал искусствоведов и зрителей.

Салехардцы и гости города смогут увидеть работы Истомина до 26 марта. С художественным творчеством талантливого ямальца познакомятся и жители села Катравож Приуральского района. Здесь 11 февраля пройдёт выставка одного дня «Человек может всё», также подготовленная сотрудниками МВК.