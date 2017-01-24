В Южной Корее с 3 по 5 февраля у ведущих лыжников планеты прошла предолимпийская неделя. За год до главных стартов четырёхлетия во время этапа Кубка мира спортсмены смогли в деле проверить трассы, на которых в 2018 году будут разыграны звания олимпийских чемпионов.

Будем правдивы — воспользоваться этим шансом решились немногие. Все-таки лететь в Азию, в то время как основные этапы проходят в Европе, — это довольно большой крюк. На пьедесталах гонок порой приходилось видеть не самых известных спортсменов, а на старт женского и мужского скиатлонов вышло всего по три десятка участников.

Программа соревнований в Пхенчхане включала в себя три гонки. 3 февраля были разыграны медали в спринте классическим стилем. Золото — первую награду в этом сезоне — завоевал тюменец Глеб Ретивых. Победа далась непросто. Если четвертьфинальный забег он уверенно выиграл, то на следующей стадии стал лишь третьим и с волнением ждал финиша второго полуфинала, который, к счастью тюменца, был более медленным. В итоге как «лаки лузер» Ретивых отобрался в финал, где на заключительных метрах дистанции на 0,3 секунды обогнал норвежца Сондре Турволла Фосли. Бронзовую медаль взял еще один тюменец, Андрей Парфенов. Земляку он уступил 0,73 секунды, а третью позицию ему присудили только по результатам фотофиниша. На считаные сантиметры он опередил канадца Лена Валджаса.

Ну, а в заключительный день турнира Ретивых и Парфенов стали чемпионами командного спринта свободным стилем. Разборка на последних метрах была эмоциональной. Ретивых выиграл всего три сотых секунды у француза Лукаса Шанава в финишной разножке. Компанию ему в команде составил Батист Гро. Бронза досталась другому российскому дуэту, в который вошли представитель Нижегородской области Артем Мальцев и москвич Никита Крюков.

Две золотых медали на предолимпийском этапе Кубка мира в Пхенчхане завоевал тюменец Глеб Ретивых.

Параллельно с предолимпийской неделей на другом континенте — а точнее говоря в США — разыгрывались медали первенства мира среди спортсменов до 23 лет. И в Парк Сити сборная России не осталась без медалей. 4 февраля мужской скиатлон принес золото представителю Тюменской области Александру Большунову. 30-километровую дистанцию с переобуванием лыж наш земляк преодолел за 1 час 15 минут 31 секунду. Что интересно, весь пьедестал заняли россияне. До самого финиша они шли группой и лишь в створе разыграли награды. На 0,2 секунды от тюменца отстал москвич Алексей Червоткин, на 0,5 секунды — еще один сибиряк, Денис Спицов.

Таким же пьедестал был и по итогам индивидуальной гонки свободным стилем на 15 километров. Правда, индивидуальный ход Большунова был гораздо лучше Червоткина и Спицова, которым он привез 21 и 28 секунд соответственно. Также на счету Большунова серебро спринта классическим стилем.

В заключительный день первенства, 5 февраля, в США прошли эстафеты. И обе российские сборные попали на пьедестал. В составе женского квартета, завоевавшего золото, выступила представительница Тюменской области Анна Жеребятьева, которой достался третий этап. Компанию ей составили Полина Некрасова и Лидия Дуркина, а также Мария Истомина из Пермского края. Россиянки опередили на 20,6 секунды итальянок и на 25,9 — американок.