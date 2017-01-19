В Большом зале Тюменской областной Думы состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального фестиваля-конкурса детского творчества «У колыбели таланта».

Его особенностью на этот раз стало участие детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них организаторы учредили специальный приз — «Творчество без границ».

На площадке организаторов конкурса — электронного периодического издания «Детские сады Тюменской области» (конкурс проходит в сети интернет — это тоже его особенность) собрались почти две тысячи дошколят, которые представили 500 концертных номеров.

С каждым годом участников становится больше, расширяются и возможности конкурса.

С 25 октября по 19 декабря юные артисты демонстрировали свои таланты в шести номинациях: вокал, хореография, театральное искусство, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. 373 творческих номера поступило из Тюменской области, 64 — из Югры, 63 — с Ямала.

Благодаря сайту «Детские сады Тюменской области» о творческих способностях тюменских ребятишек узнали не только жители России, но и других стран мира. Каждые сутки с номерами и работами маленьких артистов и умельцев знакомились от 10 до 80 тысяч виртуальных зрителей! Всего за полтора месяца страница конкурса набрала 870 тысяч просмотров. А за неделю онлайн-голосования — 410 тысяч.

Умения и старания ребят оценивали актеры театра, преподаватели Тюменского института культуры, Тюменского педагогического колледжа. Как отметили члены жюри, дебют детей с ограниченными возможностями здоровья оказался очень удачным. Несмотря на то, что большинство участников конкурса — это ребятишки с проблемами логопедического спектра, многие из них показывали свое артистическое мастерство именно в номинациях «Театральное искусство» или «Художественное слово». Их уровень при этом не отличался от качества исполнения артистов из других номинаций.

Пример тому — Макар Дода и Лев Нохрин из тюменского детского сада № 88. Мальчишки участвовали в номинации «Театральное искусство» со сценкой по стихотворению «Как мужик корову продавал». На конкурс ребят организовала логопед Ольга Пискова.

— Мы были несказанно рады, когда узнали, что сыновья смогли проявить себя, — поделились впечатлениями Елена Дода и Ксения Нохрина. — Замечательно, что наши дети занимаются в таком хорошем заведении, где преподаватели видят таланты и помогают детям развивать их творческие способности.

Не оставило равнодушными ни жюри, ни зрителей замечательное увлечение Мирославы Кошиной (детсад № 23 из Ишима). Дело в том, что девочка с малых лет начала интересоваться творчеством своего дедушки — Ивана Петровича Новосельцева, кузнеца, члена Союза кузнецов России. И дедушка с удовольствием учит внучку элементам кузнечного дела. Изящный зонтик из кузнечной мастерской покорил сердца всех, кто посмотрел фотографии, на которых маленькая девчушка вполне уверенно справляется с кузнечным делом. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Мирослава получила диплом лауреата второй степени и приз зрительских симпатий.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте интернет-издания «Детские сады Тюменской области».

Заместитель председателя Тюменской областной Думы, депутат от «Справедливой России» Владимир Пискайкин не первый год поддерживает проведение конкурса.

— Мы не ошиблись, когда приняли решение оказывать содействие этому фестивалю, — считает депутат. — Готовы делать это и впредь. Каждый ребенок талантлив по-своему. Разглядеть и взрастить талант — задача взрослых. Современный мир уходит от общества типовых людей, требует креативной, независимой личности. Выражаю искреннюю благодарность нашим педагогам за то, что они прививают детям любовь к творчеству.

— На творчество детей можно смотреть бесконечно. И совершенно неважно, кто победил, главное — ребята смогли погрузиться в мир творчества, — уверена главный редактор портала «Детские сады Тюменской области» Марина Осьмакова. — А это — первый шаг к тому, чтобы развивать свой талант дальше, совершенствоваться. Одна из победительниц нашего конкурса 2013 года Ульяна Лендер сегодня выступает уже на других площадках: на днях она вошла в шестерку победителей Кубка губернатора по спортивным танцам.