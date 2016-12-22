Василий Васильевич Лобков родился 9 февраля 1927 года в деревне Алексеевка Голышмановского района.

Василий Васильевич Лобков родился 9 февраля 1927 года в деревне Алексеевка Голышмановского района. Детство его было очень тяжёлым: отец утонул в реке ещё до рождения сына, мать — когда Васе было всего лишь 8 лет. В Красную армию призван в ноябре 1944-го, служил на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией сражался на 1-м Дальневосточном фронте. Из наградного листа красноармейца Лобкова: «…за то, что в пути следования у высоты безымянной 11.8.45г. обнаружил и уничтожил огнём пулемёта 2-х самураев, находящихся в засаде». В одном из боёв был ранен. После излечения ещё семь долгих лет служил на Дальнем Востоке, пять из них — на Чукотке. Демобилизовался в 1952 году с должности командира отделения в звании старшины. Был назначен заведующим избой-читальней, после курсов 27 лет проработал киномехаником в сельском клубе. В 1961 году имя сельского киномеханика появилось на областной Доске почёта, избирался депутатом сельского совета. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени и многими другими наградами. Живёт в деревне Алексеевка Голышмановского района.