UTair отпраздновала золотой юбилей. Своё летосчисление одна из крупнейших авиакомпаний страны ведёт с 7 февраля 1967-го — даты подписания министерского приказа о создании Тюменского управления гражданской авиации.

Для гостей торжественной церемонии состоялась премьера фильма «UTair. На крыльях времени». На большом экране концертного зала Сургутской филармонии кадры кинохроники рассказывали о победах и свершениях тюменских авиаторов.

Андрей Мартиросов, 18 лет возглавляющий UTair (в недавнем прошлом — Тюменьавиа­транс), поблагодарил со сцены ветеранов за их беспримерный подвиг, особенно в период становления Тюменского управления. В те годы, по признанию авиационного «генерала», полёты выполнялись вопреки законам выживания, а иногда и вопреки законам физики. Именно в тюменском небе началась промышленная эксплуатация вертолётов, именно здесь проходили испытания новейшей авиационной техники.

Наталья Комарова: «У всех авиаперевозчиков мира крылья только у самолётов, а у нашей авиакомпании крылья и у самолётов, и у людей. Благодаря этим крыльям была построена Югра».

Борис Хохряков, председатель Думы Югры, также не обошёлся без воспоминаний о том героическом времени. В 1967-м он, начальник Мегионской нефтеразведочной экспедиции, был одним из первых заказчиков вновь созданного предприятия. А уже летом 1978-го на вертолётной площадке под Мегионом постоянно базировались летучий кран Ми-10К (тогда их было всего три в Советском Союзе), эскадрилья Ми-6, три эскадрильи Ми-8 и два Ми-2. Более двух десятков вертолётов работали в одной экспедиции! А ведь авиаторы в те годы помогали не только геологам, но и нефтяникам, трубопроводчикам, энергетикам. Всем, кто занимался обустройством не имеющего аналогов на планете Западно-Сибирского нефтяного комплекса.

Наталья Комарова, губернатор Югры, напомнила о том колоссальном вкладе, который авиакомпания вносила и вносит в промышленное развитие ведущей нефтяной провинции, да и в целом всей России. Сегодня UTair является одной из крупнейших международных авиационных групп в мире. Её воздушный флот, насчитывающий свыше четырёх сотен самолётов и вертолётов, бороздит небеса четырёх континентов. Не всё гладко, конечно, было за эти полвека. Авиакомпания не единожды оказывалась в зоне высокой турбулент­ности. В прошлом году от неминуемого банкротства её спасли власти Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области, ставшие основными акционерами UTair.

Трудные времена, похоже, позади. Наблюдательный совет авиакомпании накануне торжеств утвердил план производственной деятельности на 2017 год. Несмотря на прогнозируемое ухудшение конъюнктуры рынка, UTair рассчитывает нарастить перевозку пассажиров на 6,7 процента (до 6,99 миллиона человек), а налёт вертолётов — на 9 процентов (до 668,8 тысячи часов). Только контракты с Организацией Объединённых Наций будут отрабатывать в течение года 50 вертолётов и 5 самолётов. Всё это позволит компании своевременно платить по текущим счетам, а также гасить долги перед кредиторами.