Итоги выборов, развитие экономики, диалог с гражданским обществом — эти и другие темы стали предметом обсуждения на Межрегиональном координационном совете партии «Единая Россия» по Свердловской области, Тюменской области, Югре и Ямалу.

Мероприятие прошло в Екатеринбурге, участие в нем приняла делегация Тюменской области, в которую вошли губернатор Владимир Якушев, председатель областной Думы Сергей Корепанов, депутаты, члены партии.

Открыл разговор полномочный представитель Президента РФ в Уральском Федеральном округе Игорь Холманских. Он подвел итоги прошедших в сентябре 2016 года выборов.

— На выборах в Государственную Думу партия одержала убедительную победу, развеяв скептические прогнозы оппонентов. Партия еще раз подтвердила, что является ведущей силой страны, но главное — избиратели убедительно продемонстрировали поддержку курса главы государства, который реализует «Единая Россия», — уверен полпред.

Игорь Рюрикович позитивно оценил новшество избирательной кампании — систему предварительного голосования. Она позволила отобрать сильных претендентов, способных выражать свою позицию и вести диалог с избирателями.

Руководитель Межрегионального координационного совета (МКС), депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка рассказал о новом принципе формирования МКС. По его словам, в структуру входит четыре региона, ее задача — помощь региональным отделениям, координация их деятельности, содействие партийному строительству, организация пропагандистской работы.

В составе МКС 16 человек. Тюменскую область представляют председатель областной Думы Сергей Корепанов, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов, глава Тюмени Дмитрий Еремеев.

Действуют три комиссии, в состав одной из них — по организации агитационно-пропагандистской работы и информационному сопровождению — вошел Сергей Корепанов. Он подготовил свои предложения к плану работы комиссии.

— В моих предложениях найдут отражение агитационно-пропагандистские мероприятия с привлечением актива партии, разработка рекомендаций по совершенствованию работы партийных печатных изданий, сайтов региональных отделений партии, — рассказал Сергей Евгеньевич.

Он также примет участие в разработке критериев оценки эффективности работы пресс-секретарей фракций «Единая Россия» в законодательных собраниях и представительных органах административных центров в регионах.

В рамках заседания координационного совета обсуждалась ситуация в регионах. О социально-экономическом положении Тюменской области рассказал ее губернатор Владимир Якушев.

По словам главы региона, индекс промышленного производства в 2016 году составил практически 104 процента — один из главных показателей того, что экономика продолжает расти, несмотря на объективные сложности.

— Именно на это мы настраиваем все наше тюменское сообщество, и этот показатель является определяющим для развития экономических отношений и нашей социальной инфраструктуры, потому что без четкой работы экономики ни о каких социальных проектах речи идти не может, — отметил Владимир Владимирович.

Он проинформировал, что в прошедшем году помимо достижений (например, рост инвестиций составил 77 процентов) были и отрицательные тенденции, в целом характерные для РФ. Есть проблемы малого бизнеса, предприятий, которые относятся к строительному комплексу, возникли определенные сложности у тех компаний, которые работали на рынке, привлекая большой объем кредитных ресурсов…

Владимир Якушев рассказал о других ключевых задачах, в том числе о своевременной выплате заработной платы, развитии диалога с гражданским обществом, укреплении межнациональной дружбы и т.д.

Выступление Андрея Артюхова, первого заместителя председателя Тюменской областной Думы, секретаря ТРО партии «Единая Россия», было посвящено работе дискуссионной площадки в ходе ХVI съезда партии, на которой, в частности, шла речь и о развитии сети МФЦ — многофункциональных центров.

Он напомнил, что в Тюменской области услуги МФЦ доступны более чем 90 процентам жителей. В этом году «Единая Россия» планирует на региональном уровне провести мониторинг многофункциональных центров и с помощью опросов населения проанализировать, насколько эффективно они работают.

Ведь главная задача МФЦ — сделать так, чтобы предоставление государственных услуг населению было удобным и с минимумом бюрократии, подчеркивает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».