V городской конкурс литературного творчества «Гришинские проталины» открывает приём произведений начинающих авторов в номинациях «Проза» и «Поэзия».

Принять участие в конкурсе могут юные литераторы в возрасте от 8 до 18 лет. Нынче творческое состязание, учреждённое в память о тюменском поэте Александре Гришине, проводится в рамках Года экологии в России. Конкурсантам предлагаются следующие темы: «Повернемся к природе лицом — рощам, рекам и пашням» (произведения в стихах и прозе о природе родного края, сохранении флоры и фауны, экологических проблемах Тюменской области) и «Я написал стихи на полстраницы» (произведения в стихах и прозе на свободную тему).

Заявить о себе участники могут только в одной из номинаций. Коллективные работы на конкурс не принимаются. Организаторы предупреждают, что жюри не будет рассматривать сочинения, которые носят оскорбительный характер, содержат ненормативную лексику, призывы к экстремизму, насилию, межнациональному раздору, пропаганду алкоголя и наркотиков.

Отправить произведения на конкурс можно до 31 марта 2017 года. Обязательно в электронном виде — на адрес: oskd.cgbs@mail.ru. Оценивать работу конкурсантов будут известные писатели и деятели культуры города Тюмени.

Отметим, учредителем конкурса является департамент культуры администрации Тюмени, организатором — Централизованная городская библиотечная система при участии Тюменского регионального отделения Союза писателей России, Тюменского отделения театральных деятелей РФ.

Подробнее об условиях конкурса и требованиях к оформлению работ можно узнать на сайте МАУК «ЦГБС» по адресу: и в сообществе ЦГБС в социальной сети «ВКонтакте».