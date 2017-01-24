Лариса Куклина привезла на Ямал три медали Универсиады.

Биатлонисты завершили розыгрыш медалей XXVIII Всемирной зимней универсиады. Она прошла в Казахстане. В составе сборной России успешно выступила представительница Ямало-Ненецкого автономного округа Лариса Куклина.

3 февраля спортсменка взяла первую для себя награду. Ею стала бронза гонки преследования. Куклина стартовала пятой и вплоть до последнего рубежа претендовала на первую строчку. Два промаха на заключительной стрельбе помешали ей взять золото, но не оставили без медали. Она финишировала третьей с отставанием в 28,7 секунды от чемпионки из Украины Надежды Белкиной. Чемпионка стартовала шестой, но допустила три промаха, в то время как Куклина промазала четырежды. Серебро взяла тюменка Ольга Шестерикова с двумя неточными выстрелами.

5 февраля россияне одержали победу в смешанной эстафете. Куклиной достался стартовый этап. Его выиграли казахи, от которых ямальская биатлонистка отстала на 33,5 секунды. Вслед за ямальской спортсменкой бежали тюменка Ольга Шестерикова и югорчанин Семен Сучилов, а завершал гонку красноярец Сергей Корастылев. Лишь последнему удалось прервать гегемонию хозяев, которые прежде были неизменными лидерами. В итоге чемпионы россияне пробежали гонку за 1 час 14 минут 37,8 секунды. Серебро досталось казахам, а бронза — украинцам.

7 февраля в заключительный биатлонный день на Универсиаде были разыграны медали в масс-стартах. Здесь Куклина взяла бронзу, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей в гонке стала казахстанская спортсменка Галина Вишневская, не закрывшая всего одну мишень, серебро взяла украинка Яна Бондарь.