Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) призывает Союз биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

8 февраля, за день до чемпионата мира по биатлону 2017 года, в Австрии состоялось внеочередное заседание конгресса Международного союза биатлонистов. Ведущие руководители этого вида спорта обсуждали предполагаемые изменения мер наказаний за нарушения антидопинговых правил и другие аспекты. Однако больше всего наделал шума тот вопрос, которого изначально даже не было в повестке.

Исполком IBU предложил конгрессу проголосовать за лишение Тюмени права на проведение чемпионата мира 2021 года. Представители национальных федераций биатлона от такой инициативы отказались. Однако это не помешало руководству международной организации самостоятельно выступить с предложением к СБР.

Исполком IBU рекомендовал Союзу биатлонистов России добровольно вернуть право на проведение чемпионата мира 2021 до 24 февраля 2017 года. Это право, напомним, на конгрессе IBU в сентябре 2016 года выиграла Тюмень. Если СБР не выполнит требований, то исполнительный комитет планирует аннулировать передачу Тюмени прав на проведение соревнований.

В заседании конгресса в Австрии принимал участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев, являющийся членом правления СБР.

— Мы считаем такое решение исполкома нелегитимным, — подчеркнул Владимир Владимирович после мероприятия. — Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс. Поэтому, естественно, у нас остается право признать позицию исполкома IBU процессуально несостоятельной. Мы решение о добровольном отказе от проведения чемпионата мира принимать не будем.