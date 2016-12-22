Накануне очередного заседания Тюменской областной Думы в фойе Большого зала развернулась выставка «Думский птенец. История полёта». Своим ярким, солнечным колоритом она внесла оживление в деловую среду регионального парламента.

В выставочных витринах заняли место многочисленные игрушки и сувениры в виде желтых птичек и разнообразная фестивальная атрибутика. Предметы рассказали об истории единственного в стране фестиваля детских радиопрограмм «Птенец», который родился и рос под крылом телерадиокомпании «Регион-Тюмень». Этому мероприятию, ежегодно собирающему юных радиожурналистов из разных уголков страны, уже 23 года! Уникальный форум активно поддерживался депутатами Тюменской областной Думы. И, конечно, организаторы питают надежду, что «Птенец» сможет преодолеть времена финансового кризиса и станет жить дальше.

Одним из первых на выставку заглянул депутат Тюменской областной Думы, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Владимир Нефедьев. Он отметил, что в прошлом году впервые принял участие в фестивале и мероприятие произвело на него большое впечатление. Ребята из Тюмени, северных округов и разных регионов страны задавали депутатам интересные вопросы. Было приятно общаться с активной и талантливой молодежью. Владимир Александрович рассказал, что обязательно поддержит проведение фестиваля. Возможно, многие парламентарии приняли такое же решение, когда увидели себя на фотографиях вместе с «птенцами» и вспомнили позитивные эмоции, полученные на детском творческом форуме.

Детский фестиваль радио, как считают его организаторы, — это инвестиции в будущее. «Птенец» дает возможность юным журналистам учиться у мастеров радиоэфира, вести диалог с руководством области и страны, формирует навыки общения с представителями власти, бизнеса, культуры.

справка «ТИ»

Фестиваль детских радиопрограмм «Птенец» появился в 1993 году, когда в Тюмени собрались 15 радиоюнкоров из 6 городов Тюменской области. В 1998 году в «птенцовский» круг вошли уже 27 радиостанций области. В 2001 году форму участников фестиваля примерили 60 участников со всего Уральского федерального округа. В год своего десятилетия фестивалю присвоен статус всероссийского. 2005 год — Год стран СНГ: «Птенец» принял юных радийщиков из Казахстана, Армении, Украины, Белоруссии и Азербайджана. В 2006 году фестиваль был признан лучшим проектом в России и представлен всему миру на саммите «Большой восьмерки». К 2007 году «Птенец» выпустил на эфирные просторы Радио России более тысячи юных журналистов. В 2011 году, в Год космоса в России, в созвездии Северная Корона засверкала звезда по имени Птенец. Почетным председателем жюри фестиваля стал летчик-космонавт, Герой России Александр Скворцов. Команда «птенцов» из Тюмени и Кургана побывала в звездном городке и центре управления полетами, где наблюдала за стыковкой космического корабля с МКС. На орбиту был доставлен флажок всероссийского фестиваля. В 2012 году, в Год Арктики, флаг «Птенца» побывал на Новой Земле и на фестивале дал старт арктической экспедиции «Птенца». В 2015-2016 годах возродился жанр радиоспектакля. На фестивалях записаны «Конёк-Горбунок» и «Сузге» Петра Ершова.