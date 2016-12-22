До первой операции по трансплантации почки в Тюменской области остался последний шаг: специалисты ждут, когда будет подписан соответствующий приказ Минздрава РФ.

Как рассказала на пресс-конференции директор областного департамента по здравоохранению Инна Куликова, проект приказа на данный момент проходит последнюю процедуру — обсуждение, после чего и состоится подписание документа. Все остальное, что необходимо для развития в нашем регионе этой высокотехнологичной службы, уже готово: центр трансплантации органов (решено начать именно с почки как наиболее изученной в медицине темы) организован на базе областной больницы № 1, его возглавит Сергей Семченко, опытный врач из Омска, который входит в состав комиссии Мин­здрава России по трансплантологии. Врачи прошли необходимое обучение, закуплено и установлено оборудование. Заканчивается формирование листа ожидания на операцию, готовы и документы, учитывающие этико-правовые вопросы процедуры…

Около 30 операций по трансплантации почек планируют провести в этом году.

Но главное — у тюменских пациентов появляется возможность повысить качество своей жизни, оторваться от еженедельной (три дня в неделю) процедуры гемодиализа — в нашем регионе 400 таких больных. Планируется, что в этом году удастся провести около 30 операций по трансплантации.

Инна Куликова напомнила, что для нашего региона операция по пересадке почек не такая уж и новая. Начало было положено еще в 90-х годах, когда тюменские врачи смогли пересадить нужный орган чуть более 60 пациентам. Развивать далее высокотехнологичную службу помешал социально-экономический кризис.