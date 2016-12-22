2017-й в Югре объявлен Годом здоровья. В его рамках правительство округа намерено реализовать целый ряд социально значимых проектов.

Рабочую поездку в Нижневартовск губернатор Югры Наталья Комарова начала с посещения окружной детской больницы, где оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Построили её более десяти лет назад. Отделение онкогематологии, например, рассчитано на 27 коек. Причём в палатах одновременно с пациентами могут находиться и их родители.

Как заметила Гузель Шарапова, заведующая отделением, ежегодно сюда со всего округа поступает около четырёх десятков ребят с этим впервые выявленным заболеванием. Лечение обычно длится от полутора до двух лет. Причём чем раньше поступает в больницу ребёнок, тем лучше прогноз лечения. За последние пять лет нижневартовским врачам, которые сотрудничают с федеральными медицинскими центрами, удалось добиться 90 процентов случаев ремиссий у пациентов. Лучевая терапия, пересадка костного мозга и эндопротезирование югорчан проводятся в научных и клинических центрах Москвы, Екатеринбурга и Тюмени.

В больнице активно развивают паллиативную помощь детям с неизлечимыми и тяжело протекающими заболеваниями, призванную поддержать качество их жизни на максимально возможном при данном состоянии комфортном уровне. С 2017 года для этого специально подготовили пять палат в самой больнице и развернули дополнительно 16 коек в Мегионе. В ближайших планах — организация специальных выездных бригад для детей, которым необходима паллиативная помощь. В их состав войдут психологи, неврологи и другие специалисты, а также церковно­служители. Для округа необходимо создать не менее шести таких бригад. Это своего рода альтернатива хосписам.

— Как показывает практика, 95 процентов родителей хотят, чтобы их дети в самый сложный период находились дома, — разъясняет Тамара Капутская, заместитель главного врача окружной детской больницы. — И самое главное, что отнесение ребёнка к паллиативной группе является дополнительной помощью, никто не станет снимать его с учёта, он продолжит получать всё необходимое медицинское сопровождение.

В ближайших планах — организация специальных выездных бригад для детей, которым необходима паллиативная помощь.

Детская больница не первый год сотрудничает с благотворительными фондами. Активисты не только помогают приобретать дорогостоящие лекарства, но и организуют для маленьких пациентов утренники и прочие праздники.

Алексей Добровольский, директор окружного департамента здравоохранения, до недавних пор возглавлявший окружную клиническую больницу в Ханты-Мансийске, предложил коллегам сообща развивать волонтёрское движение. Дети, особенно с онкологическими заболеваниями, должны иметь возможность учиться и общаться со своими сверстниками. Им, а также их родителям зачастую не хватает простого человеческого общения.

Наталья Комарова не только познакомилась с ходом лечения пациентов, но и пообщалась с родителями детей, уже идущих на поправку и ещё продолжающих бороться с тяжёлым недугом. Каждому глава региона пожелала сил, мужества и, конечно же, веры в мечту, которая обязательно поможет вылечить всех ребят.