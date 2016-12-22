В областном центре стартовали курсы повышения компьютерной грамотности для глухих и слабослышащих. За компьютеры села вторая группа представителей Всероссийского общества глухих. Обучение проходит на русском жестовом языке.

Инвалиды по зрению успешно осваивают компьютерную технику по программе губернатора «Расширяя горизонты» уже несколько лет. Узнав об этом, руководитель областной молодежной организации для глухих и слабослышащих «Могисто» Тимур Дугаров решил взять дело в свои руки и обратился в департамент информатизации Тюменской области.

Сотрудники информационно-образовательного центра Тюмени помогли адаптировать учебную программу для глухих и слабослышащих. Ведь это действительно люди особые: им сложно понять длинные предложения, а многих слов, которые редко встречаются в речи, они и вовсе могут не знать. Не имеют представления, что такое резюме, электронная почта, не могут выслать отсканированные документы… «Вот и получается «порочный круг», — замечает педагог Тимур Дугаров. — Здоровое общество не может понять проблемы глухих из-за того, что слабослышащие сами правильно высказаться не могут, многого не умеют. И со стороны кажется, что у глухих все в порядке. А это не так!»

20 инвалидов по слуху освоили программу «Расширяя горизонты», адаптированную для особых людей.

— Срочно нужно учить людей с особенностями здоровья общаться с миром, в том числе и с помощью компьютеров, интернета. Я убежден, что освоение компьютерной грамотности поможет решить многие проблемы. У меня мечта: найти спонсора и помещение, похожее на компьютерный клуб, и создать инклюзивный компьютерный центр, — поделился планами Тимур.

Если в первой группе повышали компьютерную грамотность люди зрелого и старшего возраста, то с начала февраля открывают для себя новые горизонты те, кто помоложе. Они уже неплохо владеют компьютером, но хотят узнать больше нового.

Некоторые слушатели ждали такой возможности давно: главным образом для того, чтобы научиться пользоваться государственными услугами (записываться на прием к врачу, передавать показания счетчиков воды и электроэнергии…) Тюменцы, уже прошедшие двухнедельное обучение, желали бы увеличить количество учебных часов и освоить программу «Планшет для начинающих». Курсы «Расширяя горизонты» планируют проводить в течение всего года.