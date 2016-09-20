Дума Мальковского муниципального образования шестого созыва сформирована.

Сегодня, 10 февраля, итоги голосования обнародованы в районной газете «Красное знамя». Это означает официальное завершение избирательной кампании.

Досрочные выборы Мальковской Думы прошли в воскресенье, 5 февраля. В них приняли участие 28,62% избирателей из села Мальково и деревень Паренкина, Ошкукова и Субботина. Об этом рассказала заместитель председателя Избирательной комиссии Тюменской области Светлана Кашкарова.

По всем десяти одномандатным округам победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия». С ними соперничали представители ЛДПР, КПРФ, «Коммунистической партии «Коммунисты России» и один самовыдвиженец.

Светлана Кашкарова подчеркнула, что в состав новой Думы вошли «люди, которые живут и работают в Мальково». В то же время подавляющее большинство проигравших кандидатов, так называемые «варяги», из Тюмени, Тобольска и других муниципальных образований области.

В сельскую Думу вошли соцработники Ольга Арнаутова и Ольга Шефер, главные агрономы местных крестьянских хозяйств Виктор Бочковских и Николай Кичиков, главный бухгалтер Наталья Быкова, безработные Алексей Кожевников и Дмитрий Плеханов, пенсионерка Тамара Куликова, директор предприятия ЖКХ Геннадий Прохаревич и лесничий Эдуард Сребранец.

В областном избиркоме отметили, что за процессом выборов бдительно следили десятки пар глаз: около 40 человек — наблюдателей, кандидатов, членов комиссий с правом совещательного голоса.

«На результаты выборов жалоб не поступало, Дума сформирована в правомочном составе», — подытожила Светлана Михайловна.

На первое заседание новый депутатский корпус соберется, по Уставу Мальковского МО, в течение 30 дней со дня выборов.