Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов и глава комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов встретились с руководителями Надыма и Надымского района.

Рабочий визит главы Надымского района Леонида Дяченко, председателя районной Думы Анатолия Писаренко и председателя Собрания депутатов Надыма Геннадия Радиолы в областную столицу посвящен подготовке к 45-летию северного города и поддержке ямальских ветеранов, живущих в Тюмени.

Гости рассказали о ситуации на своей территории, ее достижениях и проблемах. Леонид Дяченко сообщил: в районе с населением около 64 тысяч человек подходит к концу программа переселения из ветхого и аварийного жилья, открываются детские сады, школы, спортивные комплексы, ледовый дворец. Разительные изменения надымчане ощутили после открытия долгожданного моста через реку Надым, впереди — завершение строительства дороги до Салехарда, на которую горожане возлагают большие надежды.

Более 7 тысяч человек в Союзе ветеранов Ямала.

Глава района также поблагодарил тюменских законодателей за помощь, которую они оказывают ямальским ветеранам, переехавшим на юг области. «Мы стараемся поддерживать мероприятия и инициативы Союза ветеранов Ямала, который насчитывает уже более семи тысяч человек, — отметил Сергей Корепанов. — Двери областной Думы всегда открыты для них. Когда северяне приходят ко мне на личный прием, стараюсь решать их проблемы в рамках законодательства и финансовых возможностей». По мнению спикера, между регионами давно сложились добрые отношения, что подтверждается совместной реализацией таких масштабных проектов, как строительство микрорайонов «Ямальский-1» и «Ямальский-2» в Тюмени, а также реконструкция аэропорта Рощино.

Представители надымской администрации предложили продолжать тесные связи автономного округа и юга области, в том числе в продовольственной отрасли. «Продукция тюменских фермеров пользуется у нас колоссальным спросом, — заметил председатель Собрания депутатов Надыма Геннадий Радиола. — Мы готовы по опыту москвичей построить под Надымом большой теплый терминал на 20 фур, организовать в нем работу ветеринарной и санитарной служб, чтобы тюменские сельхозпроизводители продавали у нас свои товары без накрутки перекупщиков». Сергей Корепанов поддержал идею коллег, подчеркнув, что губернатор и правительство области — сторонники такого сотрудничества.