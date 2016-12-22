Василий Николаевич ШАМОВ родился 10 февраля 1926 года в деревне Яковлево Костромской области.

Василий Николаевич ШАМОВ родился 10 февраля 1926 года в деревне Яковлево Костромской области. В ноябре 1943-го призван в Военно-морской флот, с июня 1944 года служил радистом на торпедном катере Балтийского флота, изготовленном в Тюмени, старшина 2-й статьи. Демобилизовался в 1950 году.

В 1955-м закончил Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую академию им. С.М. Кирова. С 1971 года — в Тюмени, более 20 лет проработал в лесопромышленном комбинате «Тура», начальник конструкторского бюро, затем заместитель директора по производственной части. Свыше 15 лет возглавлял совет ветеранов комбината. Ежегодно встречается со школьниками, студентами, выступает на различных встречах с жителями города. Активный участник ветеранского движения. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.