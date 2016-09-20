Вчера открылась весенняя сессия Тюменской областной Думы. На очередном, шестом заседании депутаты обсудили проблемы малого и среднего бизнеса, подвели финансовые итоги сентябрьской кампании по выборам нового созыва регионального парламента и внесли поправки в ряд законов.

Отчёт о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области за 2016 год, составленный на семидесяти с лишним страницах, был детально рассмотрен в комитете по экономической политике и природопользованию.

Поэтому в ходе пленарного заседания Думы парламентарии сконцентрировались на наиболее острых проблемах, стоящих сегодня перед предпринимательским сообществом.

По мнению бизнес-омбудсмена Ларисы Невидайло, незамедлительного вмешательства законодателей требует ситуация, возникшая в связи с требованиями по установке новых контрольно-кассовых аппаратов, получивших название «онлайн-кассы». Мало того, что само оборудование многим коммерсантам не по карману, так и установить его в некоторых населенных пунктах не представляется возможным — во многих сельских территориях нет точек доступа к интернету. Лариса Кирилловна считает необходимым отсрочить нововведение до 2020 года. Кроме того, уверена уполномоченный, сельское предпринимательство вообще нужно выделить в отдельную категорию. Слишком неравноценны условия для начинающих бизнесменов в глубинке и в городе.

Лариса Невидайло подчеркнула: несмотря на сложную экономическую ситуацию последних лет, количество предпринимателей в Тюменской области увеличивается. Стало больше желающих заниматься сельским хозяйством, лесопереработкой, строительством. Среди главных факторов, способствующих развитию предпринимательства, уполномоченный в первую очередь отметила активное взаимодействие законодательной, исполнительной властей Тюменской области и бизнес-сообщества.

Один из последних примеров — оперативное принятие Думой закона, продлившего рассрочку выкупа арендуемого муниципального имущества с 5 до 8 лет. Авторами идеи стали предприниматели.

Кстати, депутаты поддержали ещё одну инициативу, продвигаемую Ларисой Невидайло, распространив право на восьмилетнюю отсрочку выкупа на все договоры аренды, подпадающие под требования закона, вступившего в силу в ноябре 2016 года…

Ещё один отчёт, представленный парламентариям, касался расходования средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва в единый день голосования — 18 сентября 2016 года.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, на эти цели было направлено 395 миллионов 800 тысяч рублей. Выборы, состоявшиеся на территории трёх субъектов, фактически обошлись региональному бюджету в 392 миллиона 160 тысяч 817 рублей.

На вопрос либерал-демократа Михаила Селюкова о том, действительно ли проведение выборов различных уровней в единый день голосования финансово оправданно, Игорь Халин ответил утвердительно: «Экономия бюджетных средств есть».

Несмотря на сложную экономическую ситуацию последних лет, количество предпринимателей в Тюменской области увеличивается.

Особым вопросом повестки стало поздравление нашего известного земляка Геннадия Кирилловича Иванова с семидесятипятилетием.

Вручая имениннику приветственный адрес, подписанный губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, вице-губернатор Сергей Сарычев напомнил:

— Геннадий Кириллович — уникальный человек. Именно он — автор идеи акции «Бессмертный полк», которая начиналась в Тюмени в далёком 2007 году. Сегодня Геннадий Иванов является сопредседателем Всероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов вручил Геннадию Иванову Почётный нагрудный знак Тюменской областной Думы: так парламентарии отметили активное сотрудничество юбиляра в сфере совершенствования законодательства.

— Я хочу выразить глубокую благодарность депутатам Тюменской областной Думы, — заявил виновник торжества чуть позже, принимая поздравления «Тюменских известий». — И не только за признание моих заслуг, но в первую очередь за то, что и областной парламент, и парламентская газета «Тюменские известия» первыми поддержали эту инициативу, которая сегодня, по прошествии 10 лет, превратилась в движение мирового масштаба.

Можно с уверенностью утверждать: движение «Бессмертный полк» стало для России настоящей национальной идеей, объединившей людей разных поколений, национальностей и политических взглядов. А получилось это потому, что «Бессмертный полк» родился не по распоряжению свыше. Он берёт начало из истоков памяти нашего народа о тех, кто вынес на своих плечах одну из самых кровавых и разрушительных войн столетия.

Для того, чтобы сегодня встать в строй «Бессмертного полка» с портретами своих родных и близких, во многих российских семьях наконец достали из дальних углов забытые семейные альбомы, вместе со своими детьми раскрыли их, нашли пожелтевшие фотографии фронтовиков. Затем обратились к старшим членам семьи, к старикам, чтобы по крупице собрать сведения о солдате… Можно очень громко с высоких трибун призывать к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Но, на мой взгляд, настоящий патриотизм рождается вот именно в такие моменты.

И напоследок. «Бессмертный полк» — это живое движение, оно постоянно развивается. В том числе и с помощью депутатов областной Думы, благодаря их поддержке — идейной, организационной, финансовой. «Бессмертный полк» сегодня уверенно идёт в глубинку Тюменской области. Там, в районах, сёлах и деревнях, живут люди, свято сберегающие память о бойцах Великой Отечественной. Я, как сопредседатель общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», уже вручил знамёна «Бессмертного полка» активистам из Заводоуковского, Ялуторовского, Ярковского районов. Буквально на днях такое знамя будет вручено учащимся тюменской школы N40 — за патриотизм и активное участие в работе нашего движения.

Одно из знамён находится сегодня в музее села Колесниково Заводоуковского района, откуда родом мой отец — Кирилл Матвеевич Иванов, командир 45-миллиметровой противотанковой пушки, с которой прошел почти всю войну…

Всего в ходе шестого заседания Дума рассмотрела около сорока вопросов.