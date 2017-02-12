Как признаться в любви?.. Мучительный вопрос, который коснулся — или еще только коснётся — каждого человека на Земле. Все мы влюбляемся, но не все умеем высказать свои чувства объекту своего обожания.

Мы проштудировали миллион способов и нашли для вас самые интересные и реальные. Немаловажный момент — бюджет первого признания. Ведь кто-то может вертолет нанять и растяжку с именем любимой(го) над Босфором и Дарданеллами водрузить. Или бабахнуть салют с заветным: «Я люблю тебя!» А кто-то пока осилит только фоторамку собственного изготовления. Итак, ко Дню влюбленных для вас — 14 вариантов признаний на разный вкус и кошелек.

1. Мы же в Тюмени. А у нас есть что? Правильно! Мост Влюбленных. Именно там пишем самым доступным вам способом «Я люблю тебя!» И идем на свидание! Это чуть ли не единственный объект в Тюмени, за надпись на котором вам не грозит штраф.

2. Старый добрый, веками испытанный способ — любовное послание! Узнайте адрес любимого человека, вспомните старую добрую почту или сами положите в ящик конверт с признанием. Первое письмо может быть анонимным. А если продолжить фантазировать на эту тему, то можно признаваться загадочными способами: писать признания молоком, сделать шифрованные записки, пиктограммные или ребусные, узнать, как это будет по-китайски. Заодно интеллект проявите, а он (она) потренирует.

3. Романтично и недорого, но зависит от погоды — выложить на улице под окном сердце из свечей. Да, да, помните, как в фильме «Статус: Свободен (2015)», только герой Данилы Козловского еще и спеть пытался что-то романтическое. Кстати, свечи должны быть незадуваемыми. Впрочем, их можно заменить на современную светодиодную ленту с батарейками, будет эффектно и не погаснет.

4. Есть способ, более подходящий для нашего региона, — вытоптать признание в сугробах под балконом у любимой.

5. Что бы ни говорили, а цветы всем приятно получать. Только дарите небанально! Например, пришлите букетик с курьером. В цветы можно вложить записку, а можно и еще поинтриговать, остаться на какое-то время анонимом.

6. А еще все любят воздушные шарики — используйте это. Напишите записку и положите ее в шар, надуйте его гелием, привяжите к его веревочке булавку и оставьте у двери любимого человека. «Лопнув» этот шарик, он найдет записку и узнает о ваших чувствах.

7. Прекрасный способ признаться в любви для общительных людей можно позаимствовать у жителя Великого Новгорода Артема Дорошева. За пару дней до праздника 14 февраля он кинул клич среди своих друзей и в социальные сети, предложив всем желающим поучаствовать во флешмобе. В итоге 65 автомобилистов выстроили свои машины в виде огромной фразы «Выходи за меня!» на стоянке перед торговым центром. Фразу можно заменить на любую.

8. Еще один вариант с цветами, подсмотренный в фильме «Классик». Спрятать корзинку в ближайшем парке под снегом, а Её пригласить в лес за подснежниками. Все как в сказке.

9. «Он (она) тебя любит». Такая надпись должна быть написана во всех местах, где будет проходить любимый человек. Эти надписи могут носить с собой ваши друзья и показывать именно тогда, когда он (она) будет проходить рядом с ними. Будет замечательно, если удастся написать это где-нибудь в том месте, где он (она) не ожидает. Ну, а в конце дня надо раскрыть интригу.

10. Послание Купидона. Романтично. Действенно. Для влюбленных парней. Сценарий такой: приглашаете любимую в кафе. Желательно заказать столик у окна, чтобы тебе было удобнее наблюдать. Она ждет тебя 5-15 минут… И тут к ней подходит похожий на ангелочка малыш (можно даже позаботиться о костюме с крылышками и стрелами любви) и протягивает записку с признанием. Любимая читает записку, и тут появляетесь вы с огромным букетом цветов. Итог должен быть таким: она счастлива, посетители кафе аплодируют, а вы — герой дня. Только не забудь вернуть малыша родителям.

11. Банально, но киногерои уверяют нас, что эффективно, — бриллиант в бокале с шампанским. Но почему бы и нет? (шутка)

12. Надпись на бигборде — на той дороге, на которой бывает ваш любимый человек. Способ дорогостоящий, конечно, но эффективный. В Тюмени такие случаи уже бывали.

13. Признаться в любви на весь мир! На весь, может, и не получится, но если у вас выпадет возможность сказать это на сцене, на радио или телевидении — не стесняйтесь использовать эту возможность.

14. «Золушка» — любимая сказка всех девушек мира. Используйте опыт! В Тюмени предостаточно карет, которые можно взять в аренду. Пригласите ее на удивительную прогулку. Подготовьтесь и купите или смастерите по короне, для нее и для вас. И увезите девушку на бал, в аэропорт (а оттуда на острова), в ресторан, к родителям свататься… (нужное подчеркнуть или додумать).