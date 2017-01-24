Первая же гонка чемпионата мира по биатлону 2017 года в австрийском Хохфильцене принесла сборной России медаль.

9 февраля в смешанной эстафете наш квартет отстрелял лучше 24 остальных сборных и завоевал бронзовые награды. Интересные события, правда, происходили не только на стрельбище.

На первом этапе за сборную России выступила москвичка Ольга Подчуфарова. Точная стрельба при невысокой скорости не позволила ей занимать высокие места. Представительнице Чувашии Татьяне Акимовой пришлось уходить на второй этап 14-й с отставанием в 36,3 секунды. Она принялась исправлять ситуацию. После лежки россиянка уже была десятой, даже несмотря на дополнительный патрон. А после стойки переместилась на 4-ю строчку, сократив отставание до 11,1 секунды. Удержать темп лидеров на последнем круге Акимова не смогла. За два километра разрыв вырос до 22 секунд, но все же тюменец Александр Логинов ушел в гонку с вполне комфортной 5-й позиции.

Трехкратный чемпион Европы 2017 года является раздражителем для всех соперников. Ведь он вернулся в большой спорт после двухлетней дис-квалификации за нарушение антидопинговых правил. На лежке дебютант чемпионата мира отстрелялся быстро и точно, словно из пулемета. Со стадиона он ушел четвертым с чуть возросшим отставанием от немца Арнда Пайффера, итальянца Лукаша Хофера и француза Квентина Фийон-Майе. На стойке был шанс обогнать француза, зашедшего на круг, но вместо этого Логинов сам не закрыл основной обоймой две мишени и потратил на них все дополнительные патроны, изрядно взволновав болельщиков.

На заключительную передачу эстафеты Логинов прибыл через 47 секунд после того, как в гонку ушел немец Симон Шемп, и через 26 после итальянца Доминика Виндиша. Компанию россиянину в коридоре составили француз Фийон-Майе и чех Онджей Моравец. Тут и произошло самое неординарное и интересное событие в истории смешанных эстафет. Принявшие эстафету уралец Антон Шипулин и чех Михал Крчмар ринулись догонять лидеров. А вот француз Мартен Фуркад нарочито промедлил со стартом, совершил необъяснимый вираж, сблизился с Логиновым и в нужный для него момент решил со всей силы оттолкнуться от снега австрийского своей могучей левой ногой, не забыв поставить лыжу прямо на пути тюменца. Сибиряк оказался на снегу, а Фуркад только после этого решил, что пора догонять Шемпа.

Заключительный этап Шипулин и Фуркад пробежали бок о бок, стреляя идеально и почти синхронно. После лежки им удалось расстаться с чехом, а после стойки обойти Виндиша. Достать немца им не удалось, и на финише спортсмены разыграли серебро. В тактической схватке ловчее оказался Фуркад. Шипулин принес сборной бронзу.

Уже на пьедестале во время церемонии награждения российско-французский конфликт продолжился. Логинов и Шипулин из-за поведения Фуркада отказались пожимать иностранцу руку. Тот поспешил демонстративно покинуть пьедестал, но по воле руководства Международного союза биатлонистов все же вернулся. После чего долго отказывался позировать для фотографов, испортив памятные снимки чемпионам из Германии. 1. Германия (Хинц, Дальмайер, Пайффер, Шемп) — 1:09:06,4 (0 штр. кругов+7 доп. патронов). 2. Франция (Шевалье, Дорен-Абэр, Фийон-Майе, Фуркад М.) — отставание 2,2 (1+8). 3. Россия (Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин) — 3,2 (0+4).