Озорные конкурсы, розыгрыши, чувственные танцы… Такую разнообразную программу подготовил для зрителей кинотеатр «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл». Поучаствовать в этих самых конкурсах могли те, кто пришёл на специальный показ фильма «На 50 оттенков темнее» Джеймса Фоули.

Гостей собралось в тот вечер немало. Кого-то привлекла возможность посмотреть фильм за день до премьеры, кого-то — яркое шоу. Стоит отметить, представления здесь всегда разные. В «Киномаксе» умеют удивлять и развлекать зрителей.

Что же касается фильма, рассчитан он явно на женскую аудиторию. Впрочем, Америки я не открываю, то же было и с первой частью. Если уж смотреть, то одну за другой. К слову, существует расхожее мнение, что экранизации книг Эрики Леонард Джеймс получаются лучше оригинальных текстов. Спорить с этим не станем.

Всем, кому нравятся саги о вампирах, любовь в больших городах, придутся по вкусу и «Оттенки». Захватывают здесь потрясающие виды. Пентхаусы, яхты, океан… Да и само действо романтической драмы происходит в атмо-сфере роскоши. Главные роли исполняют красивые актёры — Дакота Джонсон, Джейми Дорнан. Их роман с «изюминкой» — таков незатейливый сюжет киноленты. Страсть, признания в любви, предложение руки и сердца… — во второй части всё так ванильно и сладко, что порой даже чуть приторно. Но это, что называется, дело вкуса.

Вкратце — вот так. Остальное увидите в кинотеатре. Заинтригуем лишь, упомянув, что финал в этом фильме — неожиданный. Читается однозначный намёк на скорое продолжение.