Когда молодые родители принимают решение «взять няню», у них сразу возникает множество вопросов, сомнений и страхов. А что, если она не сможет успокоить плачущего малыша? Ударит его? Вовремя не оградит от опасности? Унесёт из дома золото? Такие же мысли долго не давали мне впустить в дом незнакомого человека, который должен стать почти что членом семьи и моим временным «заменителем».

Светлые песни подземелья

То и дело прохожу по подземному пешеходному переходу — тому, что у драмтеатра. И каждый раз, толкая стеклянную дверь, жду: какой музыкой он меня встретит? Хорошо бы, чтоб это была мелодия из детской флейты Татьяны — она умеет извлекать из своего крохотного пластмассового инструмента, укрытого от холода вязаной муфтой, чудесные чистые звуки — будь то произведения Свиридова, или хулиганство Кустурицы, или знакомые всем мелодии из советских фильмов Рязанова и Данелии. Рада, когда здесь же, в переходе, слышу песни в исполнении Галины Петровны: «Оттепель» или «Окончен школьный роман», или ещё что — все равно здорово!