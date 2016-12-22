"Мои документы - усы и хвост!"
В фотоконкурсе «Мои документы — усы и хвост!» появились первые участники. Знакомьтесь!
Конрад
«В нашем доме поселился замечательный сосед» —
так охарактеризовала своего питомца читательница
Римма Бузолина.
Нельсон
Любит подпевать, когда звучит песня,
и имитировать открывающуюся дверцу шкафа.
Хозяйка — Наталья Мурашова.
Фаня
Очень любопытная и любительница печенюшек. Непременно умыкнет их у вас, стоит только оставить ее без присмотра…
Хозяйка — Ксения Шиманская.
Персиваль
В редко наступающее свободное от шалостей время Персик очень любит спать на спине, раскрыв пузо лучам солнца.
В этот раз ему что-то снится особенно активно.
Хозяйка — Дарья Чернышева.
Друзья! Присоединяйтесь к нашему конкурсу!
Присылайте забавные фотографии, на которых запечатлен ваш любимчик (не более 3 шт.), до 13 марта на электронную почту bnd@t-i.ru c пометкой «На конкурс». Обязательно сопроводите их кратким описанием — укажите кличку вашего питомца, его привычки и особенности. Также укажите вашу фамилию, имя и контактный телефон.
Фотографии будут опубликованы на страницах нашей газеты.
Итоги подведем 18 марта. Победитель получит приз редакции!
Телефон для связи — 46-54-07.