13 февраля будут отмечать Всемирный день радио. Правда, популярен он, скорее, в странах Западной Европы, нежели в нашем государстве, где это средство массовой информации имеет другую дату для поздравлений — 7 мая. Зимний праздник совсем «юный» — только в 2011 году его учредило ЮНЕСКО на своей генеральной конференции. День выбран не случайно: 13 февраля 1946 года в первый раз вышло в эфир «Радио ООН».

Наши сограждане к радио привыкли. В далёкое советское время, когда телевизор был доступен немногим, а об интернете никто и вовсе не слыхал, коротковолновые трансляции были, наверное, единственным источником новостей. Тихонько бормочащая «коробочка» помогала скоротать время хозяйкам, занятым на кухне, а задорные мелодии и бравые песни способны были поднять утреннее настроение. Что сегодня слушают по радиоприёмнику тюменцы? Какие передачи слушали раньше?

Леонид Синицкий, пенсионер:

— Я обычное проводное «Радио России» очень люблю. Готов слушать всё: от цитат Трампа до погоды в Магадане. А уж концерты по заявкам — моя настоящая страсть. Песни моей юности согревают мне душу, улучшают самочувствие. Даже в рекламе не вижу досадных помех — не выключаю радио до глубокой ночи.

Людмила Аргунова, инженер-технолог:

— Раньше радио было «культурным». Я часами слушала «Театр у микрофона» — тут тебе и Гоголь, и Островский, и Чехов. Шла великолепная классика. И куда потом всё это удовольствие подевалось? Сегодня сплошная реклама да музыка отнюдь не классического уровня. Где спектакли, где детские передачи, та же «Радионяня»? Сегодня у меня радиоточки нет вообще.

Софья Казаченко, дизайнер:

— Свободное время провожу у плиты, а потому слушаю «Домашнюю академию» «Радио России». Получаю массу любопытных и нужных сведений — как приготовить шоколадное суфле, какие выбрать сорта помидоров для огорода, как одевались дамы при дворе Екатерины Второй и как празднуют Новый год в Бразилии. Без радио не мыслю современной жизни.

Сергей Часиков, бизнес-консультант:

— В советские годы мы с сестрой, тогда школьники, со всех ног неслись к радиоприёмнику — ловить «Голос Америки». Под чутким папиным руководством настраивали дорогой приёмник — подарок дяди — и «вытягивали уши», ловя популярную западную музыку. «Антисоветчину» не слышали, да и не обращали внимания. Сегодня слушаю автомагнитолу в машине — и классику, и политику, и юмор.

Наталья Мишева, менеджер культуры:

— Моя любимая радиостанция — «Вести- FМ». Мои кумиры — журналисты Гия Саравидзе, Армен Гаспарян, Владимир Соловьёв, кинокритик Антон Долин, политолог Алексей Мухин. Но не только столичные звёзды владеют моим вниманием — с удовольствием «включаю» Анатолия Омельчука, его «Судьбы Сибири»: рассказ про «сепаратиста» Александра Радищева слушала на одном дыхании…

Георгий Панин, живописец:

— Из моего детства мне запомнился висевший на стене в комнате большущий громкоговоритель: металлический каркас, примитивная ручка, огромная воронка. Оттуда раздавались песни Максима Дунаевского «Широка страна моя родная», «Чайки крыльями машут» и тому подобная романтика. Позже я был «покорён» замечательным «Радиотеатром» — детской программой «КОАПП! КОАПП! КОАПП!» Сейчас в машине слушаю радиостанцию «Победа» и «Серебряный дождь» — это и песни военных лет, и классические мелодии.

Михаил Венгерцев, преподаватель:

— Радио отличается от телевидения особым искусством: важна не картинка, а интонация. Когда журналист выступает по ТВ, то мы смотрим, как он одет, как держится, как улыбается. А слушая радио, мы всё внимание концентрируем на манере речи, на содержании разговора. Неоценимая прелесть радио в том, что можно успевать делать кучу банальных дел и одновременно наслаждаться талантливой передачей.

Анатолий Омельчук, директор филиала ВГТРК «Государственная телевизионная радиовещательная компания «Регион-Тюмень», писатель, публицист:

— Радио сегодня выполняет две функции. Первая исходит из поговорки «Женщина любит ушами». Из любого репродуктора, будь он в квартире, на даче, в машине, представительницы прекрасного пола — невесты, жёны, мамы, дочки, внучки — ждут нежной признательности за то, что выполняют священный долг перед человечеством. Вторая функция связана с тем, что радио в настоящее время переселилось из кухни в автомобиль. И если на кухне оно давало хозяйкам необходимую информацию о том, как прожить наступающий день, то в автомобиле оно, можно сказать, рисует картинку жизни — это повод подумать, поразмышлять. Пока существует человеческое ухо, особенно женское, всегда будет потребность в расшифровке радиоволн. Есть голос, есть ухо — между ними радио. Сегодняшнее радио начинает работать избирательно — каждый слушатель для нас важен. Радио уже не столько вещает на миллионы, сколько становится доверительным собеседником. Массовость уступает место индивидуальности. А потребность в собеседнике есть всегда — тот же tet-a-tet, разве что не «глаза в глаза», а «ухо в ухо».

Юрий Юхневич, депутат Тюменской областной Думы, член комитета по социальной политике, заместитель руководителя фракции КПРФ:

— Мы знаем, какую важную роль играло радио в СССР, начиная с того, что народ просыпался под звуки гимна Советского Союза. Информация дикторов ТАСС ни у кого не вызывала сомнения… Помню мою любимую «Пионерскую зорьку» в 7 часов 45 минут, а с «Утренней зарядки» начиналась гимнастика перед первым уроком в нашей школе. Сегодня радио уже не так востребовано: в новостройках-многоэтажках оно просто отсутствует. А между тем радио нуждается в поддержке, которую необходимо оказывать. Именно по радио власти оповещают граждан в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Радио остаётся одним из главных источников информации, при этом немалое значение имеют местные радиостанции. Сам я всегда слушаю радиоприёмник. Хочу заметить: сегодня положительные новости людям не просто нужны — они крайне необходимы!

Опрос провела

Наталья Ковалёва.