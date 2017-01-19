Каждый день большинство из нас привычным маршрутом идёт на работу, занимается рутинными делами, обсуждает новости. И не подозревает, что где-то рядом, в таких же неприметных офисах чьи-то мозги закипают от невероятных идей. Когда идея обретает более-менее реальные очертания, обладатели этих мозгов решают: неплохо бы воплотить свою идею во что-нибудь полезное для общества, а заодно ещё и заработать на этом. Но даже от самой гениальной, на первый взгляд, идеи до успешного бизнес-проекта путь бывает очень долгим, трудным, а порой непреодолимым.

От экспертов может и достаться!

Помочь сохранить как можно больше жизнеспособных проектов на плаву может экспертный совет Тюменского технопарка. Это представительное собрание, куда входят руководители крупных банков, нефтегазосервисных компаний, научно-исследовательских институтов, IT-компаний, лабораторий, администрации Тюмени, с недавних пор возглавляетзаместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков.

Один из главных критериев отбора проектов для оказания государственной поддержки, которого придерживается экспертный совет технопарка, — наличие инновационной составляющей. Разработчик должен представить то, чего еще нет на рынке. Либо технологию, позволяющую усовершенствовать уже существующий продукт или услугу.

Безусловно, не все презентации соответствуют этим требованиям. Члены совета строго подходят к отбору. Ведь речь идет либо о финансовой государственной поддержке, либо о предоставлении офиса, производственной площадки, помощи в оформлении документов и так далее. Прежде чем тратить ресурсы, нужно понять, будет ли изобретение востребовано и конкурентоспособно. Порой заявителям крепко достается от экспертов.

В то же время Вадим Шумков дал понять, что рубить с плеча — дело не хитрое. Но лучше дать шанс пусть не самой очевидной бизнес-идее, чем преградить дорогу в жизнь, возможно, революционной инновации, которую эксперты не сумели разглядеть. Так ведь тоже бывает.

— Одна из наших функций заключается в том, чтобы вывести заявителей на заказчиков, позволить протестировать на них свой продукт, чтобы получить обратную связь, довести идею до ума и предложить наконец то, чего требует рынок, — замечает Вадим Шумков. — Коммерциализация проекта дело наживное. Любой проект должен пройти несколько стадий. Как и человек, который в начале жизни произносит нечленораздельные звуки, потом начинает говорить, а спустя какое-то время защищает научные диссертации. Поэтому легко сказать: у вас не хватает коммерческой составляющей — пойдите вон. Но наша задача как раз заключается в том, чтобы предоставить возможность проявить себя. Например, если в течение года после заселения в бизнес-инкубатор проект не «выстрелил», заказчик требуемую продукцию не получил, тогда все понятно — выселяем. И разработчик должен это понимать. Но сразу давать от ворот поворот, считаю, не следует. Тем более что зачастую заявители не просят финансовой помощи, а рассчитывают на нематериальные формы поддержки.

С такими часами родители могут быть спокойны

На этой неделе члены экспертного совета Тюменского технопарка обсудили семь инновационных проектов, в том числе три иногородних. На господдержку претендуют инновационные предприятия, представляющие технологии комплексного повышения энергоэффективности, системы контроля местонахождения ребенка, научно-познавательное оборудование для школ, технологию нанесения минеральных покрытий и ряд других.

Живой интерес членов совета вызвала презентация мобильного приложения для детских часов, которое позволяет родителям контролировать местоположение и перемещение своих детей. Это разработка тюменской компании «Маяк», у которой уже есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге и даже Китае. Команда молодых тюменских программистов придумала сервис, совместимый со специальными GPS-часами, где есть кнопка SOS, а также целый набор очень важных для родителей опций.

С помощью приложения можно позвонить ребенку, написать смс или послать голосовое сообщение. Также есть функция запроса обратного звонка, которая позволяет услышать, чем занят ребенок, с кем и о чем он говорит. К слову, устройство прошло проверку ФСБ и не считается шпионским средством слежения. Плюс перед смартфоном в том, что с часов нельзя выйти в интернет (а многие родители переживают по поводу нездоровой привязанности своих детей к соцсетям). К тому же на уроках учителя, как правило, запрещают пользоваться телефонами, а часы никаких возражений не вызывают и учебному процессу не мешают. Еще одна функция позволяет сформировать привычный маршрут ребенка из дома в школу или, например, к бабушке. И когда малыш зайдет в один из пунктов маршрута, на смартфон папы и мамы придет уведомление.

Тема оказалась многим близка. Как выяснилось, некоторые члены совета пользуются подобными сервисами с часами. Эксперты договорились в дальнейшем обсудить вопрос о помощи тюменской компании с продвижением и выходом на новые рынки.

Дорогой счётчик поможет сэкономить?

Разные мнения прозвучали по проекту для контроля расхода коммунальных ресурсов, представленному челябинской компанией «ЧЭСКО». Разработчик предлагает внедрить систему, позволяющую экономить тепло или воду по всей цепочке от производителя до потребителя. Это подразумевает оборудование ситуационного центра и установку дополнительных счетчиков для автоматизации расходов ресурсов. У экспертов возникло немало вопросов. Так, некоторых смутила стоимость таких счетчиков — около 12 тысяч рублей. Однако автор проекта заверил, что затраты окупаются в течение нескольких отопительных сезонов. В свою очередь заместитель главы администрации города Тюмени Павел Перевалов, знакомый с проектом, заметил, что предложение челябинской компании может представлять определенный интерес для жилищно-коммунального хозяйства, и перед тем как выносить вердикт, следует более детально изучить эту технологию.

Столь же активно собравшиеся обсуждали презентацию ООО «Ликорис», которая представила на рассмотрение информационную менеджмент-систему для работы химических лабораторий. Директор компании Александр Зубков отметил, что в России работает около 10 тысяч сертифицированных лабораторий при вузах, проектных и научно-исследовательских институтах, нефтегазовых и прочих предприятиях, которые нуждаются в автоматизации анализов лабораторных исследований и документации. Программа позволяет полностью исключить работу с бумажными носителями, систематизировать и хранить информацию, а также помогать в вычислениях и так далее. Ряд экспертов высказал предположение, что подобные сервисы в том или ином виде уже существуют. На что Александр Зубков заметил, что у этой технологии практически нет конкурентов.

После живой дискуссии с разработчиком некоторые представители экспертного совета признали, что при определенной доработке проект может быть востребован не только у российских, но и зарубежных предприятий. Тем более что у компании уже есть несколько серьезных клиентов, таких как Антипинский НПЗ, Боровская птицефабрика и другие. Вадим Шумков выразил готовность помочь в налаживании контактов с крупными представителями нефтегазового сектора, такими как «ЛУКОЙЛ» и «Сибур».

«Ликорис» оказалась в числе тех заявителей, кто не требует инвестиций. Разработчик лишь нуждается в помещениях для учебного центра. По мнению участников обсуждения, у компании неплохие шансы заселиться в бизнес-инкубатор.

Планшет на голову — вместо яблока

…Иной раз слушаешь и думаешь: и как только человеку приходит в голову заняться такими разработками? Возможно, ему, как Ньютону, на голову упало яблоко? Или планшет? А может быть, еще что потяжелее. Так или иначе, в какой-то момент всевозможные умельцы, разработчики, программисты понимают, что для воплощения своей задумки им нужна поддержка частного или государственного инвестора. Они могут обратиться в венчурные фонды или другие структуры, оказывающие помощь стартап. Одной из таких площадок и является экспертный совет технопарка.

В ходе недавнего заседания экспертного совета Вадим Шумков заявил: инновационная политика региона в наступившем году претерпит серьезные изменения. В частности, правительство Тюменской области на базе профильных площадок запустит несколько крупных направлений деятельности. В технопарке появится коворкинг-центр, где будут работать и обмениваться опытом молодые стартаперы. Также будет запущена программа обучения деловому английскому языку с привлечением специалистов компании «Шлюмберже». По предположению разработчиков проекта в год по ней пройдут обучение от 120 до 150 тюменских предпринимателей. Кроме того, в январе уже начала свою работу школа инновационного мышления, где будут выступать крупные предприниматели и эксперты, такие как Герман Хан и так далее. А в мае на площадке рядом с технопарком начнет работу открытая нетворкинг-площадка, где будут проходить презентации перспективных инновационных идей. Для ее работы будет разбит шатер площадью 300 квадратных метров.