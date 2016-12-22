Любовь тюменцев к пельменям попадёт в Книгу рекордов России?

Пельмени с гусятиной и горохом, кроликом и грибами, с судаком и лососем, с уткой, мацони и кинзой, с щукой и свекольным кремом, с индейкой и наваристым бульоном из боровиков… Многие тюменцы даже не представляли, какое количество начинок может быть у любимых пельменей и вареников! Познакомиться со всем разнообразием и почувствовать себя гурманом можно будет 25 февраля на Цветном бульваре.

В этот день состоится большой праздник «Пельмени Тюмени» — гастрономический фестиваль, в рамках которого пройдут кулинарные мастер-классы по лепке для детей и взрослых, выставка-продажа продуктов питания, сувениров и товаров народных промыслов, дегустация пельменей, а также конкурс «Пельмень-богатырь».

Но главное событие этого дня, а также важная задача тех тюменцев, кто станет гостями праздника, попасть в Книгу рекордов России в номинации «Наибольшее количество съеденных пельменей и вареников за 24 часа в одном городе».

Чтобы внести свою лепту в установление рекорда, тюменцам нужно всего ничего: позволить себе в этот день, с 12-00 до 17-00, поесть пельменей и вареников на Цветном бульваре, в кафе и ресторанах. Подчеркнём: в их меню попадут не только классические пельмени и вареники, но и всевозможные их вариации — итальянские равиоли, грузинские хинкали и квари, японские гедза, китайские цзяоцзы и так далее. Почему бы не совместить приятное с полезным?!

Фиксацией рекорда займутся эксперты Книги рекордов России. Елена Ерёмина, директор городского департамента потребительского рынка, обратила внимание: поедание пельменей дома никак не повлияет на исход события. Техническим регламентом фиксирования рекорда предусмотрена следующая процедура подсчета: все рестораны и кафе представят счетной комиссии чеки или копии чеков, в которых и будут указаны порции пельменей. В зачет пойдут и пельмени, съеденные в дегустационных зонах на Цветном бульваре.

Организаторы фестиваля (Ассоциация гостеприимства Тюменской области, компания «Прайда» и городской департамент потребительского рынка) уверены, что горожанам вполне под силу установить рекорд.

Кстати, начать тренировку по поеданию пельменей можно уже с 16 февраля. Именно в этот день (и до 16 марта) Фестиваль пельменей стартует на предприятиях общественного питания города Тюмени: участники разрабатывают специальное меню, куда входит не менее пяти позиций блюд, связанных с пельменями и варениками (можно отведать вареники из шпинатового теста с картофелем и грибами; старорусские кундюмы из ржаной муки, запеченные в печи с гречей и белыми грибами, и массу других вариаций). Цены, обещают организаторы, более чем демократические.

Задача этого этапа фестиваля — увеличить интерес жителей к тюменской кухне, попытаться найти рецепт именно сибирских пельменей, понять, какие пельмени можно назвать тюменскими.

— Мы вдруг обнаружили, что единого рецепта тюменских пельменей не существует. Тесто, безусловно, традиционно. Но какая начинка может считаться тюменской — для всех остается загадкой, — рассказала Елена Ерёмина. — Надеемся, в ходе фестиваля тюменцы своим выбором помогут в решении этого вопроса. Я не думаю, что этот рецепт — какое-то ноу-хау. Скорее всего, он всем известен. Зато участники и партнеры фестиваля смогут с полным на то основанием выпускать пельмени с названием «Пельмени Тюмени». В любом случае этот вопрос еще предстоит обсудить членам Ассоциации гостеприимства Тюменской области.

Кстати, в числе партнеров фестиваля — команда КВН «Уральские пельмени», ребята уже прислали видеоролик, в котором поздравляют горожан с интересным событием в жизни города и желают удачи на пути к рекорду. Увидеть эту «открытку» сможет каждый горожанин в день фестиваля на Цветном бульваре.

Ольга Михайлова, президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области, напомнила, что первый гастрономический фестиваль прошел в нашем городе в 2014 году, с тех пор тюменцы побывали на «Барбекю Шоу», «Кофе улиц», «Пасхальном», «Барбекю Фест»:

— «Пельмени Тюмени» — новый интересный проект, посвященный конкретному произведению кулинарного искусства. Тюменский гастрономический фестиваль — это, безусловно, продвижение ресторанной культуры и местных тюменских продуктов, а также еще один шаг к развитию дополнительного событийно-гастрономического направления в туризме Тюмени.