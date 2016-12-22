Мошенницы, похитившие полмиллиона рублей у ветерана войны, получили семь лет лишения свободы на двоих.

По данным следствия, криминальный дуэт совершил не менее 70 преступлений, но доказать удалось только три эпизода. Центральный районный суд Тюмени — с учетом непогашенной судимости — приговорил 49-летнюю Валентину Арбузову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а 26-летнюю Юлию Николотову — к двум годам общего режима.

Ранее судимая за мошенничества в Свердловской области цыганка Арбузова приехала в Россию из Казахстана. В Тюмени познакомилась с Николотовой из Иркутской области. Арбузова предложила ей работать вместе. Она брала на себя роль ведуньи и пугала жертву, а потом предлагала снять с нее порчу. Николотова под видом случайной прохожей должна была подтвердить успешное снятие порчи.

План работал безотказно.

Днем 25 января прошлого года на улице Мельникайте, 87 в Тюмени Арбузова, спросив женщину, как пройти к автовокзалу, предложила снять порчу. Подошедшая Николотова принялась расхваливать целительницу. Но снять порчу «мешали» золотые украшения и деньги. В результате перепуганная тюменка отдала пройдохам все золото. И даже вместе с ними сходила к банкомату, сняв оставшиеся на счете две тысячи рублей. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей.

19 июля на улице Профсоюзной, 83 мошенницы подошли, чтобы спросить адрес ближайшей детской поликлиники. Дальнейшие расспросы завершились предложением снять порчу — и 6,8 тыс. рублей из банкомата. Аферистки так заговорили жертву, что та привела их к себе в квартиру на улице Таймырской. Там, чтобы вылечиться, снова потребовались золотые украшения и деньги. Из квартиры мошенницы вынесли имущества и средств на 60 тыс. рублей.

В этом же месяце на Мельникайте, 54 Арбузова приметила хорошо одетую добродушную старушку, подошла к ней, стала жаловаться на жизненные проблемы, попросилась на квартиру. Попутно сообщила бабушке, что на той «страшная порча» и жить ей осталось недолго, но колдунья, будьте уверены, может исцелить доброго человека, унять силы зла. Тут же Николотова, мастерски сыграла уже привычную роль: едва ли не падала на колени перед Арбузовой. У доверчивой бабушки не осталось сомнений…

Мошенницы пришли в квартиру ветерана. Арбузова попросила принести все имевшиеся деньги, ведь именно они — «корень зла, причина болезней и будущей смерти». Цыганка обещала: после обряда пенсионерка перестанет болеть. Потерпевшая отдала им все свои накопления — 500 тысяч рублей, которые гостьи положили в простыню — «для чистки». Затем Арбузова отправила пожилую женщину на кухню за стаканом воды, а сама подменила деньги на обычную бумагу. Узел с бумагой она забросила на шкаф, пообещав потерпевшей прийти на следующий день и развязать простынь с «очищенными» деньгами. На следующий день Арбузова не явилась. Пожилая женщина развязала узел и поняла, что ее обманули.

«Целительниц» задержали 29 июля и заключили под стражу. В ходе следствия удалось отыскать несколько похищенных украшений и вернуть их одной из потерпевших. На съемной квартире Арбузовой были обнаружены книги по магии…

Суд взыскал с осужденных в пользу ветерана войны 500 тысяч рублей в возмещение вреда.