Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску жительницы областного центра к государственному бюджетному учреждению здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница № 2» о взыскании вреда, причинённого здоровью, компенсации морального вреда, дополнительных расходов, утраченного заработка и штрафа.

Судебная коллегия по гражданским делам внимательно изучила все обстоятельства, частично удовлетворила исковые требования. И в пользу пострадавшей взыскала с Областной клинической больницы № 2 сумму утраченного заработка в размере 29 тысяч 282 рублей, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, 39 тысяч 641 рубль штрафа, а в доход муниципального бюджета — 1 тысячу 378 рублей.

Это решение пока еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Тюменском областном суде.

9 мая 2015 года будущая истица с сильной резью в низу живота и кровотечением поступила во вторую областную клиническую больницу. После обследования выяснилось: у пациентки правосторонняя трубная беременность. Медики приняли решение об экстренном оперативном вмешательстве. Женщина согласилась на лапароскопию. По протоколу операции прошла успешно. Однако пациентка чувствовала себя плохо. К вечеру 12 мая у нее поднялась температура до 37,8 градуса, и медсестра поставила ей внутримышечную инъекцию кеторола.

На следующий день температура поднялась до 38,9 градуса: теперь лечить начали таблеткой парацетамола. Затем, несмотря на высокую температуру и положительный результат анализа на беременность, лечащий врач выписала пациентку, заявив: её плохое самочувствие — нормальное явление, «так бывает после операции». В карточке медик повышение температуры фиксировать не стала.

15 мая женщина обратилась в женскую консультацию № 6 с непрекращающимися острыми болями в нижней части живота. Её направили на анализы и выписали курс лечения. Но и после него не наступило облегчения. 19 мая измученная женщина вновь явилась на прием к врачу с теми же симптомами. После очередного осмотра у несчастной вновь усилились боли и открылось кровотечение. 22 мая на приеме в женской консультации № 6 врач вновь заявила: после операции такое возможно.

В ночь на 24 мая у истицы начались нестерпимые боли, усилилось кровотечение, пришлось вызывать скорую помощь, а потом ложиться на экстренную операцию. Лишь после нее выяснилось: правосторонняя трубная беременность не была удалена в ходе первой операции (!), а оплодотворенное яйцо продолжало расти в трубе, что и привело ко второй операции с полным удалением правой трубы.

Суд пришел к мнению, что причиной нанесения вреда здоровью пациентки стали неквалифицированные действия медика.