Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-депутата Тобольской городской Думы, предпринимателя Вадима Дехтярева, на время следствия изолированного от общества.

Дехтярев обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и причинении имущественного ущерба путём злоупотребления доверием граждан. Подследственный в своей жалобе просит изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Судебная коллегия внимательно изучила все обстоятельства дела и не нашла оснований для изменения решения Тобольского городского суда, в декабре 2015 года отправившего Дехтярева в следственный изолятор.

Владелец ООО «Тобольск-Моторс Р» Вадим Дехтярев, не являясь официальным дилером автоконцернов Renault, KIA, Toyota, Volkswagen, Chery и SsangYong, по предоплате покупателей «приобретал» машины этих фирм у официальных поставщиков.

В результате около 50 покупателей остались без автомашин и своих денег. Кроме того, руководство салона не рассчиталось с поставщиками и своими же работниками, которым несколько месяцев не выдавали заработную плату.

С подачи самого ООО «Тобольск-Моторс Р» в начале 2015 года Арбитражный суд Тюменской области ввел в этой компании процедуру наблюдения и принял её иск о банкротстве в связи с просроченной кредиторской задолженностью и долгами по зарплате работникам в сумме 152,8 млн рублей. Однако, несмотря на положительное решение суда, потерпевшие так и не смогли вернуть свои деньги.

Многие из них взяли автокредиты, которые продолжают гасить, так и не получив машину. А тем, кто все-таки успел стать обладателем авто, ООО «Тобольск-Моторс Р» не отдало паспорта технического средства, так что машины владельцев стоят «на приколе».

Адвокат Дехтярева утверждает, что его подзащитный не брал денег у потерпевших, и его дело должно квалифицироваться не как уголовное, а рассматриваться в рамках гражданско-правовых отношений.